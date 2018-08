Senigallia: una serata per gattofili e non solo il 31 agosto Aperi-cena organizzato da quattro associazioni in una cornice bucolica

Gattofili e non solo ecco l’evento che abbiamo pensato per voi!!!

Siccome squadra che vince non si cambia…ecco un altro evento targato #4ismeglcheuan.



Queste sono le 4 associazioni che hanno pensato questo evento sono:

*Rifugio arcadia onlus si occupa di animali di ogni specie, maltrattati e/o abbandonati e ridà loro la dignità che meritano,in questo momento ospita circa 80 animali tra cani, gatti, capre, nutria, tartarughe, maiali, cinghiali, galline, oche…

* Associazione Code Ribelli di Senigallia, si occupano di cani e gatti, salvandoli da canili e gattili, prendedoli totalmente in carico fino all’adozione definitiva.

* Biagio’s group amici in fuga Marche si occupa di recupero, soccorso e salvaguardia di animali vaganti sul territorio e gestisce anche una colonia felina a Senigallia.

* Associazione gattofili anonimi senigalliese onlus si occupa di randagismo felino nel territorio del comune di Senigallia e gestisce il Micile.

Non prendete impegni per venerdì 31 agosto!

Vi aspettiamo dalle 19 in poi! ci sarà tanto cibo donato da tantissimi esercenti di Senigallia!

Sarà un fantastico aperitivo/cena in una meravigliosa cornice bucolica, ci saranno con noi gli astrofili dell’Associazione Aristarco di Samo che ci mostreranno stelle e pianeti facendoci sentire più vicino alla volta celeste!

Suoneranno i The Lamb che ci faranno scatenare con il loro rock!

E per finire potrete partecipare allo Swap party!!!

E’ gradita la prenotazione ai numeri: 3397594718 o 3383795215.

Donazione minima per apericena 5€!

Vi aspettiamo numerosissimi in via del Morignano 20 a Senigallia!

