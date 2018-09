Servizio civile con la Caritas di Senigallia Sono 12 i posti disponibili, divisi in 3 diversi luoghi

Pubblicato il nuovo bando ufficiale per impegnarsi con il Servizio civile nazionale, rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni, con scadenza 28 settembre.

Difesa popolare non violenta, solidarietà sociale, promozione della cooperazione, tutela dei diritti sociali, servizi alla persona ed educazione alla pace tra i popoli: questi i riferimenti culturali del Servizio civile.

Caritas, in prima linea sul fronte dell’attenzione e rispetto verso l’altro, l’emarginato e il povero, si offre sempre come campo dove i volontari possono mettersi in gioco e fare un’esperienza diretta e concreta di attività sociale, anche grazie a un qualificante percorso formativo.

Dodici i posti, così divisi: 6 al Centro di solidarietà con un progetto dedicato a povertà, al disagio adulto e alla migrazione, dal titolo “Per mano Senigallia”; 4 all’Opera Pia Mastai Ferretti a servizio degli anziani ospiti del centro residenziale per il progetto “Anziani – Marche”; 2 alla Casa della gioventù, centro di aggregazione giovanile con attività legate all’animazione e alla promozione culturale dei giovani (titolo “Giovani – Marche”).

Si tratta di una proposta “controcorrente”, scelta liberamente dai giovani, della durata di 12 mesi, articolata su varie aree d’intervento, dalla promozione delle relazioni, dei diritti umani e di cittadinanza al sostegno delle persone in stato di disagio alla sfida dell’immigrazione.

Dal 2001 a oggi più di 10.000 giovani italiani hanno svolto il Servizio civile volontario presso le Caritas nazionali, vivendo un’esperienza di servizio a contatto diretto con persone in difficoltà e con una forte componente di coinvolgimento relazionale.

Il Servizio civile è un’occasione per contribuire al bene comune e allo stesso tempo per un percorso di crescita personale e comunitario nei valori della pace, della solidarietà e della giustizia.

Ci sono poi 10 posti per il Servizio civile regionale, per il progetto “Arte a parte”, da svolgere per la cooperativa Undicesimaora, settore patrimonio artistico culturale, con sede nei musei diocesani nel territorio della provincia (Senigallia, Ancona, Jesi, Fano, Mondolfo).

Per info e per prendere contatti scrivere a volontariato@caritasssenigallia.it, telefonare allo 07160274 o 3484136817 oppure recarsi di persona alla sede Caritas (www.caritassenigallia.it). Le domande dovranno arrivare presso la sede Caritas diocesana in piazza Garibaldi 3: la consegna può essere fatta a mano o via posta ma non fa fede il timbro postale.