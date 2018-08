Regione Marche, approvato testo unificato della proposta di legge su vaccinazioni Via libera a maggioranza con il voto contrario di M5s e Lega Nord

Via libera da parte della Commissione sanità, presieduta da Fabrizio Volpini, per il testo unificato che acquisisce nella loro totalità le due proposte di legge chiamate a modificare l’ordinamento giuridico regionale in tema di vaccinazioni. Voto contrario del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord.