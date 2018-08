Coldiretti: produzione di latte nelle Marche scesa del 20% a 2 anni dal terremoto Nonostante le difficoltà e i sacrifici agricoltori e allevatori sono riusciti a garantire la produzione dei prodotti tipici

Nelle aree terremotate la produzione di latte è calata del 20% anche per la chiusura delle stalle ma le difficoltà non hanno scoraggiato la maggioranza di agricoltori e allevatori che, a prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non hanno abbandonato il territorio ferito e sono riusciti a garantire la produzione della maggior parte delle tipicità.