“Mentre l’ospedale a Senigallia NON è gestito, nelle altre regioni…” Il Comitato Difesa Ospedale fa un paragone tra la situazione delle Marche a quella di altre regioni

Mentre da noi all’Ospedale di Senigallia comprano una #risonanza magnetica più grande del locale in cui collocarla, e dopo quattro anni ancora devono finire i lavori di adeguamento…….



Mentre da noi, sempre a Senigallia, in attesa di attivare quella comprata quattro anni fa (spesa totale oltre un milione e mezzo di euro), noleggiano una risonanza mobile per farla lavorare DUE giorni alla settimana per quattro mesi dall’01/08/2018, al costo di oltre centotrentamila euro…….

Mentre da noi, sempre a Senigallia quella mobile si ferma appena dopo dieci giorni………

Mentre da noi la RMN mobile ad oggi non ha mai funzionato perché non vi era neanche il supporto elettrico necessario e il 19 agosto 2018 dalle 6.30 alle 9.30 stata tolta corrente a tutto il monoblocco nuovo per fare i lavori elettrici….

Mentre a Senigallia la #sanità #pubblica è NON-gestita così…..

Nella regione Toscana accade questo: Tac fino a mezzanotte per abbattere le liste d’attesa e per smaltire gli esami e saranno acquistate prestazioni dai professionisti del servizio sanitario, sempre per ridurre i tempi delle prenotazioni.

Nella regione Veneto, sin dal 2013 (avete capito bene !!) accade questo: Ospedali aperti anche di notte e Tac e Risonanze Magnetiche il lunedì e il mercoledì sera anche dalle 18 alle 24 e il sabato e la domenica fino alle ore 20, così come per visite specialistiche di ogni tipo

Ora Dr. Volpini, Assessore in pectore regionale e senigalliese eletto con 4100 voti, dica al Dr. Bevilacqua, Direttore del nostro Ospedale oltre che di Jesi e Fabriano dove invece staziona molto più di frequente, di fronteggiare questa mala gestione sanitaria, per usare un eufemismo, che penalizza i cittadini di una zona costiera così popolosa e turistica.

Forza che fino al 15 settembre, data di rinnovo del mandato come Direttore, può fare qualche cosa per i senigalliesi anche se visti i tre anni passati abbiamo poca fiducia che questo accada.

Lo faccia almeno per lasciare un buon ricordo, qualora non le venga rinnovato l’incarico dal Dr. Volpini!!

Da

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia