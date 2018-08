Marche, il Calendario Venatorio 2018/2019 Si parte il 1°settembre con l’apertura anticipata per ben 8 specie

Come annunciato lo scorso 29 luglio dalla Giunta Regionale delle Marche, è stato approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2018/2019 che partirà ufficialmente il 1°settembre. Per i cacciatori delle Marche è prevista l’apertura anticipata per ben 8 specie, la chiusura posticipata a febbraio per Corvidi e Colombaccio, e la possibilità di cacciare in deroga Piccione, Storno e Tortora dal collare. Di seguito il calendario in dettaglio.