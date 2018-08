Le quattro regioni che spendono bene il loro tempo Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria unite per cooperare e dare fiducia al territorio

Abrex, Marchex, Tibex, Umbrex, in rigoroso ordine alfabetico, sono i Circuiti di Credito commerciale di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, territori che hanno in comune, tra loro, la positività e la negatività del nostro Bel Paese: queste regioni, accomunate da comuni confini geografici nell’Italia centrale, dalla storia ultramillenaria, dal verde poco conosciuto di boschi, riserve e parchi nazionali, dalla fragilità del territorio colpito da alcuni tra i più disastrosi terremoti degli ultimi vent’anni, hanno bisogno di un moto d’orgoglio!

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria conservano un patrimonio culturale, storico artistico e naturale continuamente da valorizzare e tutelare e, soprattutto, risorse umane di alto valore che, tradotte in termini finanziari, aziende di notevole impatto economico e sociale che, però, avrebbero bisogno di un sistema di aggregazione che permetta di unire le loro risorse e donare nuova speranza a tutti.

E’ arrivato, dunque, il momento di destarsi e unire le forze!

In Italia da diversi anni esiste un sistema che permette di sostenere costantemente la crescita e gli investimenti delle proprie aziende a costo zero, senza ricorrere al credito bancario e, per questo, a zero interessi.

Anche Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno messo a disposizione dei loro territori e, soprattutto, delle loro aziende e professionisti, uno strumento che permetta di unirsi e cooperare, avendo fiducia gli uni negli altri.

Si tratta di un nuovo strumento, quello dei Circuiti di Credito commerciale, che ha generato milioni di euro di transazioni, ovvero di scambi di beni e servizi, uno strumento che ha unito in un unico market-place migliaia di aziende e professionisti riuscendo, così, a generare nuovo fatturato e a trovare nuovi clienti e nuovi fornitori.

Questo sistema ha un vantaggio non da poco: risparmiare in liquidità, mantenere quello che gli analisti di bilanci identificano come cash flow in continua positività, permettendo, inoltre, di poter fare ulteriori acquisti utili alla propria attività, programmare investimenti a breve e medio termine, realizzare azioni di marketing più ficcanti per un rilancio aziendale,attraverso linee di credito senza costi e interessi.

Lo strumento dei Circuito di Credito commerciale ha già permesso, fino ad oggi, ad aziende e professionisti di poter lavorare su progetti comuni e di filiera, come ad esempio il settore dell’edilizia e del turismo.

I Circuiti sono diventati, dunque, uno strumento di aggregazione non solo per le aziende delle singole regioni, ma per le oltre 2000 aziende che ne fanno parte e che ad oggi hanno scambiato beni e servizi per oltre 35 milioni di euro, ridando slancio e forza alle economie delle varie regioni.

I Circuiti sono un’opportunità di crescita e una soluzione per tutte le aziende che vi hanno aderito, sono divenuti quello strumento che ha permesso a molti di superare in parte la crisi economica di questi ultimi anni, di poter tornare a progettare un futuro, soprattutto in termini di investimenti aziendali.

La forza e l’eccezionalità dei Circuiti risiede nella facilità di far incontrare le aziende, nel far attivare scambi commerciali che, in alternativa, non si sarebbero mai attivati o avrebbero impiegato più tempo del previsto, nel generare capacità di creare sinergie anche su progetti di più ampio respiro in grado di valorizzare al meglio il potenziale di ogni azienda.

In Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, grazie ai Circuiti di Credito commerciali, l’economia locale ha ripreso a circolare in maniera più veloce, ha ritrovato il giusto slancio e, a voler essere retorici, si è svegliata da un sonno profondo, riattivando tutti quei meccanismi legati agli scambi commerciali, da tempo sopiti a causa della crisi economica.

Le aziende hanno ritrovato quella fiducia nel vendere e nell’acquistare ricevendo quella linfa necessaria non solo all’interno dei circuiti, ma nel mercato euro tradizionale.

Oggi, dunque, questi vantaggi si quadruplicano: grazie all’opportunità di Abrex, Marchex, Umbrex e Tibex le aziende iscritte al proprio circuito regionale avranno la possibilità di moltiplicare le proprie opportunità finora descritte, creando nuovi business e nuove sinergie.

Che aspettate? Dopo le ferie, Abrex, Marchex, Tibex, Umbrex vi aspettano per il definitivo rilancio delle nostre regioni!

Per informazioni: www.circuitomarchex.net

