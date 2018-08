Calcio a 5: definiti gli organici di serie C1 e C2 Mercoledì 22 agosto i calendari: Audax 1970 Sant'Angelo nel massimo torneo, Avis Arcevia e Ostrense in C2

Mercoledì 22 agosto la Figc Marche comunicherà i gironi e i calendari dei due massimi tornei di calcio a 5, la serie C1 e la C2.



Definiti intanto i ripescaggi e gli organici: in serie C1 c’è l’Audax 1970 Sant’Angelo; in serie C2 ci sono Avis Arcevia e Ostrense.

Tutte e tre sono iscritte pure alla Coppa Italia, a cui parteciperanno anche le formazioni di serie D (per la valmisa ci sono Casine e Monserra).

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

Organico 2018/2019

700592 G.S. AUDAX 1970 S.ANGELO

81546 S.S. CALCETTO CASTRUM LAURI

914478 A.S. CAMPOCAVALLO

913168 A.S.D. FANO CALCIO A 5

937881 A.S.D. FUTSAL POTENZA PICENA

917678 A.S.D. GROTTACCIA 2005

938107 A.S.D. JESI CALCIO A 5

920728 A.S.D. MONTELUPONE CALCIO A 5

936946 A.S.D. NUOVA JUVENTINA FFC

700583 U.S. PIANACCIO

916181 A.S.D. PIEVE D ICO CALCIO A 5

919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI

936126 A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE

932337 A.S.D. 1995 FUTSAL PESARO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

Organico 2018/2019

700579 A.S.D. ACLI AUDAX MONTECOSARO C5

932889 A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5

943510 A.S.D. AMICI DEL CENTROSOCIO SP.

930863 A.S.D. AMICI 84

945702 A.S.D. ATL URBINO C5 1999

913163 A.S. AVENALE

920602 A.S.D. AVIS ARCEVIA 1964

700597 A.S.D. BOCASTRUM UNITED

700208 A.S.D. C.U.S. MACERATA CALCIO A5

75960 ASD.P. CANDIA BARACCOLA ASPIO

918934 A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO A 5

65025 CERRETO CALCIO

934477 A.P.D. CERRETO D ESI C5 A.S.D.

79603 A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL

935624 A.S.D. CITTA DI FALCONARA

930936 POL. CSI STELLA A.S.D.

932341 A.S.D. DINAMIS 1990

700377 A.S. EAGLES PAGLIARE

919488 A.S.D. FUTSAL CAMPIGLIONE

943657 A.S.D. FUTSAL FERMO S.C.

940933 A.S.D. FUTSAL MONTURANO

932729 A.S.D. FUTSAL PRANDONE

943695 S.S.D. FUTSAL SANGIUSTESE A.R.L.

921193 A.S.D. FUTSAL SILENZI

700410 A.S.D. GAGLIOLE F.C.

77579 A.S.D. HELVIA RECINA FUTSAL RECA

945262 A.S.D. ILL.PA. CALCIO A 5

934063 A.S.D. INVICTA FUTSAL MACERATA

945265 A.S.D. MARTINSICURO SPORT

941612 A.S.D. MONTALTO DI CUCCURANO CA5

947147 A.S.D. MONTECAROTTO

700526 A.S.D. MONTESICURO TRE COLLI

932908 A.S.D. MOSCOSI 2008

700224 A.S.D. NUOVA OTTRANO 98

700425 A.S.D. OSTRENSE

700545 A.S.D. PIETRALACROCE 73

916179 A.S.D. REAL ANCARIA

917673 A.S.D. REAL FABRIANO

700598 A.S. REAL SAN GIORGIO

947625 A.S.D. SPORTLAND

700144 U.S. TRE TORRI A.S.D.

917685 A.P.D. VERBENA C5 ANCONA