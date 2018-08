Ventimilarighesottoimari in Giallo: il programma di mercoledì 22 agosto Alla Rocca Roveresca è il giorno di Drago Hedl

Mercoledì 22 agosto, la quarta giornata del Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo inizierà alle ore 18,30 all’Angolo Giallo di via Cavour, 32 con la presentazione del libro “Undicesima Ora” di Giovanni Ricciardi. Il corpo senza vita di un noto architetto romano viene ritrovato nel suo loft una settimana dopo il decesso. Quasi contemporaneamente, una villetta dove l’architetto abitava fino a poco tempo prima viene distrutta da un incendio doloso. Il commissario Ottavio Ponzetti affronta un nuovo caso e le strade da lui battute finiscono immancabilmente a Roma. Ricciardi converserà con lo scrittore Antonio Maddamma.



Alle ore 19,15, nella sala conferenze di Palazzetto Baviera, appuntamento dedicato al Correggio ritrovato, “La Sant’Agata di Senigallia”, in esposizione nella stessa sede. Nella seconda metà dell’Ottocento un gentiluomo inglese che soggiornava a Senigallia viene guarito quasi miracolosamente da un medico locale di straordinario talento: Giuseppe Zotti. Per ricompensarlo questi gli dona una piccola ma preziosa tavola raffigurante Sant’Agata. La storia si complica quando sulla scena compaiono Correggio, sua moglie Jeronima e il premio Nobel Dario Fo. Come in un giallo il critico d’arte Claudio Paolinelli racconta questa appassionante vicenda realmente accaduta. Nell’occasione è previsto un intervento in collegamento via Skype di Jacopo Fo.

Per l’appuntamento delle ore 21,15, invece, al Cortile della Rocca Roveresca, è atteso Drago Hedl, giornalista investigativo croato e già corrispondente di guerra negli anni del conflitto nella ex Jugoslavia che lo ha visto collaborare con diverse testate internazionali, tra cui il Guardian e il Time. Più volte minacciato di morte, nel 2008 Hedl è stato insignito del prestigioso premio “Miglior giornalista investigativo dell’anno” dalla Central European Initiative e dalla South East Europe Media Organisation. Il suo lavoro è stato fondamentale non solo per la ricostruzione dei conflitti della ex Jugoslavia, ma soprattutto per la presa di coscienza da parte delle diverse opinioni pubbliche dei crimini commessi dai “propri” rappresentanti.

Hedl presenterà il suo primo romanzo noir, “Silenzio elettorale”. L’ispettore Vladimir Kovac indaga sulla morte sospetta di una ragazzina per niente convinto che si sia trattato di un suicidio. Insieme ad un giovane giornalista individuano una pista che porta ai potenti della città e in particolare al candidato che nelle imminenti elezioni tutti i sondaggi indicano come il favorito. Hedl converserà con il giornalista del Quotidiano nazionale Matteo Massi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Polo Museale delle Marche.

Tutti gli incontri inseriti nel programma sono ad ingresso gratuito. In caso di maltempo tutti gli incontri programmati nell’Angolo Giallo si svolgeranno presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Si ricorda, inoltre, che nei giorni 24 e 25 agosto, a partire dalle ore 21,30 verranno organizzate delle visite guidate gratuite alla Camera Gialla in via Manni, 27. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno prima della visita allo 0716629453 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure e-mail circuitomuseale@comune.senigallia.an.it.

Infine, fino al 2 settembre, a Palazzetto Baviera si potrà visitare la mostra “Giallo Jacono” allestita dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, dedicata al grande illustratore Carlo Jacono, il celebre Uomo del Cerchio, pseudonimo che l’artista si guadagnò con l’originale impaginazione data a molte sue copertine di carattere rosa, poliziesco, fantascientifico e, in particolare, a quelle della collana “il Giallo Mondadori”. Tra le opere di Jacono figurano anche le prime cento copertine del settimanale di fantascienza Urania e quelle del settimanale di spionaggio Segretissimo. Apertura dal martedì alla domenica, dalle ore 17 alle ore 23 (ingresso libero).