Unità cinofile delle Marche impegnate tra le macerie del ponte Morandi Completato il ritrovamento dei dispersi, al via le operazioni di messa in sicurezza dell'area

107 Letture Cronaca

A seguito del crollo del ponte Morandi i Vigili del Fuoco delle Marche sono partiti immediatamente. Sono stati chiamati in Liguria soprattutto gli animali e gli istruttori del nucleo cinofili, fondamentali per le ricerche tra le macerie. Tre le unità cinofile coinvolte, in seguito sostituite da altre due.