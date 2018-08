Ventimilarighesottoimari in Giallo, programma seconda giornata a Senigallia Lunedì 20 agosto Giancarlo De Cataldo alla Rotonda

Lunedì 20 agosto, la seconda giornata del Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo inizierà alle ore 18,30 all’Angolo Giallo di via Cavour, 32 con un incontro dedicato al noir marchigiano e ai suoi caratteri e contenuti narrativi. Coordinati dall’editrice Catia Ventura, discuteranno del tema Valerio Calzolaio, Enrico Lattanzi, Carlo Pagliacci, Jonathan Arpetti, Christina Assouad, Alessandra Calanchi e Argia Merlini.

Alle ore 19,15, nella sala conferenze di Palazzetto Baviera, si terrà l’incontro con Gabriella Genisi, la quale presenterà “Dopo tanta nebbia”, libro che ripropone il suo amatissimo personaggio Lolita Bosco, la donna commissaria di Bari appena promossa questore e costretta a trasferirsi a Padova.

Dopo tanto freddo la commissaria più bella del Mediterraneo che non disdegna i tacchi alti e con una vera passione per la cucina barese, ritorna nella sua amata Puglia per un altro mistero da risolvere. L’autrice converserà con la giornalista del Tg Marche Barbara Marini.

Alle ore 21,30, alla Rotonda a Mare, sarà la volta di Giancarlo De Cataldo e del suo ultimo lavoro, “L’agente del caos”. Un’opera avvincente ispirata alla vita di Jay Dark, agente provocatore americano la cui missione era inondare di droga i movimenti rivoluzionari degli anni sessanta e settanta. Di questo libro dove si intrecciano realtà e finzione e che spalanca uno scenario internazionale stupefacente, l’autore di Romanzo Criminale e di Suburra converserà con il critico letterario Valerio Calzolaio.

Tutti gli incontri inseriti nel programma sono ad ingresso gratuito. In caso di maltempo tutti gli incontri programmati nell’Angolo Giallo si svolgeranno presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Si ricorda, inoltre, che nei giorni 24 e 25 agosto, a partire dalle ore 21,30 verranno organizzate delle visite guidate gratuite alla Camera Gialla in via Manni, 27. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno prima della visita allo 0716629453 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure e-mail circuitomuseale@comune.senigallia.an.it.

Infine, fino al 2 settembre, a Palazzetto Baviera si potrà visitare la mostra “Giallo Jacono” allestita dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, dedicata al grande illustratore Carlo Jacono, il celebre Uomo del Cerchio, pseudonimo che l’artista si guadagnò con l’originale impaginazione data a molte sue copertine di carattere rosa, poliziesco, fantascientifico e, in particolare, a quelle della collana “il Giallo Mondadori”. Tra le opere di Jacono figurano anche le prime cento copertine del settimanale di fantascienza Urania e quelle del settimanale di spionaggio Segretissimo. Apertura dal martedì alla domenica, dalle ore 17 alle ore 23 (ingresso libero).