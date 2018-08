La ricetta della settimana per i lettori è un classico: il Baccalà all’anconetana Il giovane cuoco Marco Scognamiglio dispensa per Senigallia Notizie alcuni consigli su ingredienti e preparazione

Ancora gustosi piatti in cucina grazie a Senigallia Notizie, che stavolta propone il Baccalà di Marco Scognamiglio, giovane promessa e studente del IV anno dell’IIS Panzini, nonché aiuto cuoco presso l’Hotel Turistica, dove opera assieme allo chef Luca Santini, docente all’IIS Panzini e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche, il quale ci concede gentilmente la pubblicazione di alcuni piatti e i consigli per la preparazione.

BACCALÀ’ ALL’ANCONETANA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Baccalà KG 800

Cipolla tritata GR200

Sedano tritato GR100

Prezzemolo GR10

Aglio tritato GR10

Carote tritate GR50

Capperi dissalati e tritati GR 20

Acciughe tritate GR20

Rosmarino fresco tritato GR5

Maggiorana secca Un rametto

Alloro fresco foglie n.4

Patate pelate GR 600

Pomodori n. 2

Olio extra vergine d’oliva GR350

Vino bianco secco DL150

Sale e pepe Q.B.

Pane grattugiato Q-B.

PROCEDIMENTO

1. Tagliare il baccalà in 4 porzioni, fare un battuto con la cipolla, il sedano, il prezzemolo, i capperi, le acciughe, il rosmarino, l’aglio, le carote e la maggiorana e amalgamate bene fino a formare un composto.

2. Condire il baccalà con sale, pepe, olio e metà del composto, con il resto condire le patate, se occorre durante la cottura potete aggiungere un mestolo di brodo vegetale o acqua.

3. Fare i pomodori al gratin e cuocerli in forno a 180°C per 15 minuti.

4. Disporre le patate in una teglia e cuocerle con del vino per 30 minuti a 180°C.

5. A questo punto disporre sulle patate già cotte il baccalà, sopra aggiungere il pomodoro al gratin e cuocere il tutto a 200°C per 8 minuti.

Se necessario prima della cottura aggiungere del brodo vegetale o acqua.

6. Servire decorando con una foglia di alloro.

Ricetta di Marco Scognamiglio

Studente dell’IIS Panzini

Aiuto cuoco Hotel Turistica