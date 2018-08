Oltre 3000 visitatori alla Rocca Roveresca di Senigallia per Lorenzo Cicconi Massi Anche Ruggero Passeri ha lodato l'iniziativa

“Ho molto apprezzato” dice, visitando la mostra, il fotografo romano Ruggero Passeri “l’idea dell’assessore alla cultura Simonetta Bucari di prorogare fino a Ferragosto l’antologica fotografica di Lorenzo Cicconi Massi, allestita alla Rocca Roveresca”.

Si tratta di un significativo evento promosso dal Comune di Senigallia in collaborazione con il Polo Museale delle Marche, la Fondazione Città di Senigallia e il Museo Comunale d’arte moderna e della fotografia di Senigallia.

“La mostra poi” conclude Passeri “ben si inserisce nel progetto di valorizzazione di Senigallia come Città della fotografia ed è stata assistita da un bel catalogo, pubblicato da Capponi Editore e con la proroga dell’apertura fino al 15 agosto”; un pubblico, nel complesso numerosissimo, ha potuto ammirare anche in agosto l’itinerario espositivo allestito alla Rocca.

La panoramica fornita sul lavoro fotografico di Lorenzo Cicconi Massi è risultata vasta ed illustrativa dei successi ottenuti,in Italia e all’estero, da Cicconi Massi a partire dalle fotografie tratte dai lavori di corporate: “Italian Contemporary Excellence” per Altagamma. Seguite da quelle de “Il Calzolaio Prodigioso”, per il Museo Salvatore Ferragamo ed altre realizzate per alcune riviste di moda, come Vogue ed IO Donna. Infine un piano intero della Rocca è stato dedicato al significativo percorso di ricerca artistica di Lorenzo Cicconi Massi con una selezione d’immagini tratte dalle serie “Le prime fotografie” (1990-2006), “Cammino verso niente” (2008), “Le donne volanti” (2011 – 2016) fino alle esperienze di ricerca portate avanti da Cicconi Massi del periodo 2000-2017”.

Ruggero Passeri, che è autore di varie pubblicazioni fotografiche, ha espresso anche il suo apprezzamento per il catalogo della mostra sulla fotografia umanitaria di Giorgio Pegoli. “Anche questa” ha aggiunto Passeri “è stata una mostra che alla Rocca Roveresca ha superato i tremila visitatori e ha proposto un protagonista della fotografia senigalliese, apprezzato come fotoreporter da esperti del rilievo internazionale di Favrod”.