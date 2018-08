Vaccinazioni obbligatorie nelle Marche, Nobili: “Garantire salute e bene collettivo” Il Garante interviene in merito allo slittamento previsto dal decreto del Governo

“Il problema delle vaccinazioni obbligatorie va affrontato con determinazione. Lo slittamento al 2019 per l’obbligo delle certificazioni nelle scuole d’infanzia, così come previsto nel decreto governativo, non fa altro che rendere ancora più complessa una situazione già di per se’ caratterizzata da due inevitabili filoni di riflessione”.