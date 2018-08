In arrivo pioggia e temporali su tutta la Regione: sarà un Ferragosto bagnato Allerta della Protezione civile valida dalle 09.00 a mezzanotte del 14 agosto

Un ferragosto all’insegna della pioggia e dei rovesci. E’ questo il pronostico dei siti specializzati a cui si è da poco associata l’allerta meteo divulgata dalla Protezione Civile Regionale che avrà validità dalle 09:00 alla mezzanotte del 14 agosto. L’allerta meteo classificata ‘gialla’ su una scala che parte dal verde, prevede temporali su tutto il territorio delle Marche. Localmente i fenomeni potrebbero essere anche di una certa entità.



“Il tutto porterà ad un calo termico sensibile – spiega Il Meteo.it – una perturbazione sta per interessare l’Italia che per un paio di giorni almeno conoscerà una fase tutt’altro che estiva. Il clou è atteso proprio il 15 con quella che gli esperti annunciano come la “burrasca di Ferragosto”. Ciò è dovuto al passaggio perturbato di una bassa pressione atlantica, alimentata e seguita da correnti più fresche settentrionali – prosegue Il Meteo.it – c’è da dire che alcune regioni rispetto ad altre risentiranno maggiormente della diminuzione termica, in quanto più esposte e interessate al maltempo e al soffiare dei venti settentrionali, ma possiamo affermare che a livello generale il calo termico si attesterà attorno ai 7-10°C“.

Un Ferragosto bagnato quello che sta per arrivare, per colpa della seconda perturbazione del mese che mercoledì 15 colpirà ampie aree del centro e del sud Italia, secondo le previsione del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Martedì 14 agosto la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola e porterà rovesci e temporali al Nordest e regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo.