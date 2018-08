Irresistibile finale per il Summer Jamboree #19 Domenica 12 agosto sul palco del Foro Annonario

Irresistibile finale per il Summer Jamboree #19, che domenica 12 agosto dal palco del Foro Annonario di Senigallia (Marche – AN), lancia nel cielo un sorprendente fuoco d’artificio musicale per una festa indimenticabile. Rhythm&Blues mescolato a ritmi afro-cubani, Western Swing a Rumba, Boogie, Mambo, classici italiani e Cajun.



Sapori musicali forti e intensi, che mettono allegria anche se siamo al momento dei saluti finali per il XIX Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 che anche in questa edizione ha portato in Italia la crème de la crème della scena R’n’R mondiale. Una prestigiosa line up presentata con stile e competenza da Alice Balossi (ITA) e Jackson Sloan (UK).

Le band che avranno l’onore di chiudere la festa finale della hottest rockin holiday on Earth dal palco del Foro Annonario, sono Virginia Brown and The Shameless (ITA) e The Western Spaghetti (ITA), due formazioni richieste in tutta Europa per la capacità di maneggiare il divertimento e trasformare ogni piazza in una spensierata coinvolgente sala da ballo. Il dj che in questa ultima serata avrà in mano l’atmosfera R’n’R del Foro dalle 21 alle 01.30, è dj Rocketeer.

Dalle 21.30 alle 22.45, spazio al live con Virginia Brown and The Shameless (ITA), frizzante band siciliana che mixa ritmi afro-cubani con il caro vecchio Rhythm&Blues. Questo gruppo scoppia semplicemente di allegria. Quando sono sul palco, esplodono con una tale potenza che la sala da ballo sembra volare a New Orleans, ai tempi degli inebrianti sound Rhythm and Blues della rumba, del mambo, dello stroll e del boogie-woogie.

Con una voce ruggente, un piano boogie, un’energica chitarra, uno “slap bass”, una batteria trascinante e un indimenticabile sax, il gruppo ridà vita ai sound autentici di Clarence Garlow, Fats Domino, Smiley Lewis, Dave Bartholomew, Lee Allen e del Professor Longhair, per citarne solo alcuni. Non è difficile capire perché questa orchestra Rhythm&Blues tutta italiana sia così tanto richiesta dai festival di tutta Europa. Le loro performance elettrizzanti mostrano di saper colpire “shameless”.

A seguire, alle 23.15, gli amici inossidabili del Summer Jamboree The Western Spaghetti (ITA). La band, guidata da Luky Linetti, accompagnato da Andrea Zodio, Leonardo Artusi e Francesco Sassanelli, è molto richiesta nei festival europei ed è facile capire il perché: questi ragazzi fanno una musica così “gustosa” che i ballerini non fanno altro che chiederne ancora! Sono la risposta a questa domanda: “Come sarebbe stata la musica italiana degli anni 40/50 se artisti come Natalino Otto, Fred Buscaglione o Domenico Modugno fossero nati negli Stati Uniti, in città come New York, Chicago, New Orleans o Austin (Texas)?”. Il loro repertorio riarrangia brani italiani classici, insaporendoli di Western Swing, Country, Cajun e Jazz. Il risultato è un bel piatto di “Western Spaghetti”, una ricetta appetitosa che unisce la tradizione italiana al ritmo del nuovo mondo.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

