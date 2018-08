Senigallia, l’abbraccia e gli sfila la collana d’oro: vittima un 72enne Diversi i colpi messi a segno con la medesima tecnica negli ultimi giorni

Ancora un anziano derubato a Senigallia con la tecnica dell’abbraccio. A farne le spese un 72enne residente a Marzocca. L’uomo è stato avvicinato nei pressi del campo sportivo da una signora di bell’aspetto che avrebbe chiesto informazioni, lo avrebbe abbracciato per ringraziarlo, per poi allontanarsi frettolosamente verso una macchina che la stava aspettando.



L’uomo è rimasto perplesso ma ha realizzato quanto accaduto solo una volta arrivato a casa. Si è così rivolto ai Carabinieri per denunciare il furto. Purtroppo negli ultimi giorni sono stati diversi i casi analoghi segnalati; alcuni giorni fa la medesima scena si era ripetuta sul lungomare Italia ed in via Marche: a sparire stavolta era stato il portafoglio.

La prassi è sempre la medesima: chiedono le informazioni, ringraziano con un abbraccio e poi si dileguano. L’invito delle autorità è quello di diffidare delle persone che si avvicinano in maniera sospetta.