Crema di carciofi con gamberi arrostiti: la ricetta della settimana per i nostri lettori Ingredienti, procedimento e consigli per la preparazione dispensati per Senigallia Notizie dallo chef Luca Santini

181 Letture Grande Max: Ricette

Si accende di nuovo la “cucina” a Senigallia Notizie, ancora una volta insieme a Luca Santini, chef dell’hotel Turistica di Senigallia, docente all’IIS Panzini e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche, il quale ci concede gentilmente la pubblicazione di alcuni piatti con la sua firma e i suoi consigli di preparazione, con i quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola, per stupire e far leccare i baffi ai vostri ospiti.

Crema di carciofi con gamberi arrostiti

Ingredienti per 10 persone

Scalogno n° 1

Patate pelate e tagliate a cubi Kg 1,5

Cuore di carciofo Kg 0,5

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Gamberetti gr 250

Prezzemolo gr 20

Procedimento

In una pentola imbiondire lo scalogno ed aggiungere i carciofi puliti e tagliati a pezzettoni, far stufare, aggiungere le patate, salare e coprire d’acqua.

Far cuocere per circa un’ora e mezza. Valutare che la densità sia corretta.

Frullare con il minipimer, passarla con un colino per togliere i piccoli filamenti. Aggiustare di sapore.

Frullare con il minipimer l’olio e il prezzemolo.

Arrostire i gamberetti sgusciati e tagliati a pezzetti in una padella antiaderente ben calda.

Servire la crema con i gamberetti e concludere con dell’olio e prezzemolo.

Ricetta di Luca Santini

Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche

Docente presso l’IIS A. Panzini

Consuente di Cucina presso l’Hotel Turistica di Senigallia