Regione Marche, proposta di legge di Fabrizio Volpini sui vaccini Il consigliere delegato per la sanità: "Non possiamo permetterci di abbassare la guardia"

“Ho depositato una proposta di legge a mia firma, di altri consiglieri di maggioranza e del presidente Mastrovincenzo per il mantenimento dell’obbligo dei vaccini in tutta la regione, per le scuole dell’infanzia a partire da quest’anno, come ancora oggi prevede la legge nazionale.”