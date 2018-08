Shopping vintage il 12 agosto al Summer Jamboree con il Free Boot Sale Un'occasione imperdibile per acquistare e vendere oggetti direttamente provenienti dagli anni '50

Domenica 12 agosto, al Summer Jamboree #19 il ritorno di un grande classico: il Free Boot Sale, mercatino domenicale aperto a tutti per vendere e acquistare abiti e oggetti.

Come ormai da 11 anni, il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 riserva spazio a uno speciale versione di vintage market, spontanea e amatoriale. Un vero e proprio garage sale en plein air dove chiunque (previa iscrizione e rilascio di un pass apposito) può portare le proprie cose da vendere. Quest’anno, il mercatino si svolgerà in Via Carducci dalle 8 alle 13.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria, in modo da garantire il miglior svolgimento dell’iniziativa. Tutte le informazioni si possono ricevere presso l’Infopoint di piazza Manni, entro il giorno precedente, sabato 11 agosto. L’invito è a cercare in casa oggetti da collezione, abiti, dischi, cartoline, scarpe, occhiali, strumenti musicali o amplificatori, targhe, gadget, qualsiasi articolo che riguardi il periodo a cui si ispira il Summer Jamboree.

In tutta Europa, queste occasioni di mercatino libero sono sempre più diffuse e rappresentano momenti molto divertenti e sorprendenti, nei quali scovare memorabilia impreviste. La colonna sonora della mattinata e del libero mercanteggio sarà curata da DJ Shuffle DeLuxe, DJ Elwood e DJ Heidi.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi.

