Una giostra musicale l’11 agosto al Summer Jamboree

Una giostra musicale da far tremare le ginocchia in questo sabato 11 agosto al Summer Jamboree #19. E se tremano, lasciate che sia e trasformate tutto in danza! Il messaggio è: l’unione fa la forza e… fa anche divertimento!

L’unione di oltre 40 musicisti, tra strumentisti e cantanti, che si alternano dalle 21.30 alle 01 proponendo grandi classici del R’n’R e l’unione di oltre 20 professionisti del Record Hop in staffetta per tenere acceso un memorabile dopofestival.

Nella penultima notte di programmazione, il XIX Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso fino al 12 agosto a Senigallia (Marche – AN), intensifica la spinta energetica e invita al più puro e spensierato divertimento R’n’R! La serata inizia con uno degli appuntamenti più amati in assoluto del Festival, sia dagli appassionati che dagli avventori meno esperti: la Summer Jamboree Rock’n’Roll Revue con la Abbey Town Jump Orchestra.

Trovarsi nell’abbraccio del Foro Annonario, davanti a una big band di 22 elementi e a una carrellata di solisti internazionali che, pezzo dopo pezzo, interpretano i classici del R’n’R, è uno dei momenti memorabili di ogni edizione del Festival. È come sfogliare l’album dei ricordi, canzone dopo canzone, e riaccendere emozioni pronte a ballare per tutta la notte.

Uno spettacolo coinvolgente impareggiabile, che sarà presentato come sempre con classe e simpatia da Alice Balossi e Jackson Sloan. Dopo la musica dal vivo, i fan potranno proseguire la notte grazie alla Summer Jamboree DJs Parade dalle 01 alle 04 del mattino, nell’abbraccio elegantissimo della Rotonda a Mare, una eccezionale sala da ballo sulle onde di sabbia e mare tenuta accesa da decine di dj.

Le luci del Foro Annonario si accenderanno alle 21 con il record hop di DJ Heidi. Dalle 21.30 fino alle 01 della notte, spazio alla giostra del R’n’R con i 22 musicisti di quella che si può definire la “house big band” del Summer Jamboree dal 2007 a oggi: la Abbey Town Jump Orchestra.

Tra i cantanti e performer solisti che si alterneranno sul palco, ci sono Roy Kay (USA), Jackson Sloan (UK), Ray Collins (DE), Greg (ITA), Angela Tini (USA), Massimo Morselli (ITA), Max Paiella (ITA), Laura B (UK), Virginia Brown (ITA), Darry-O (ITA), Tommy Ol’Boogies (ITA), Meg (ITA), Pete (ITA) e tanti altri. Cantanti ufficiali della Abbey Town sono Cinzia Bartoletti (ITA), Ettore Lauritano (ITA), Francesca Viaro (ITA).

L’Abbey Town Jump Orchestra, oggi diretta dal trombettista e didatta americano Kyle Gregory, quest’anno festeggia un importante traguardo: i suoi 20 anni. Nasce infatti nel 1998 a Sesto al Reghena e riunisce musicisti provenienti da tutto il Triveneto. È un riferimento nell’ambito dello stile jazz e swing nel contesto della Big Band. Dal 2007, iniziando la collaborazione con il “Summer Jamboree”, ha sviluppato un progetto musicale originale che rivisita il repertorio dell’era dello Swing e del R’n’B dei favolosi anni ’50 americani.

Il cd “Big Band Jump!” raccoglie alcuni tra i successi più noti e significativi del periodo. Durante questi anni, l’orchestra ha accompagnato le performance di più di un centinaio di artisti internazionali del circuito Swing, Blues e Rock ospitati dal Festival: da Johnny Farina (Santo&Johnny), a Marshall Little (The Comets), da Pat Reyford, a Big Sandy, da Clem Sacco a Little Rachel e molti altri, compresi Renzo Arbore, Greg e Max Paiella.

Tra i progetti trasversali che la ATJO ha in curriculum ci sono quelli in collaborazione con Ray Gelato, Tony Hadley (Spandau Ballet), Frankie Hi NRG MC, Tre allegri ragazzi morti. La notte di emozioni proseguirà dalle 01.00 con uno speciale dopofestival alla Rotonda a Mare, raffinato spazio nel quale i ballerini più esperti e i principianti potranno trovarsi accanto e danzare per tutta la notte a ritmo di tanta fantastica musica selezionata ad hoc nella Summer Jamboree Djs Parade.

Oltre 20 professionisti del record hop si alterneranno proponendo un viaggio imprevedibile e divertente attraverso gusti, stili, epoche diverse. Tutto pensato per trasformarsi in danza! I dj che daranno vita alla serata sono Big 10 Inch, Andy Fisher, Ol’Woogies, At’s Crazy Record Hop, Axel Woodpecker, Big Papa Mac, Dynamestro, Elwood, Giusy Wild, Heidi, Jay Cee, Shuffle DeLuxe, Madame Dynamite, Mickey Melodies, Lola Terry, Muffin Man, Rocketeer, Sauro Dall’Olio, Skinny Mule, Steiger, Terry Elliott, Voodoo Doll, Cannonball. L’evento è riservato a un numero limitato di persone data la capienza della Rotonda. La disponibilità è di 400 posti. Ingresso euro 16.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi.

