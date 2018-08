Big Hawaiian Party on the Beach da sogno per oltre 6mila persone – FOTO Le "good vibration" del concerto di David Marks e Dean Torrence insieme alla Surf City Allstars

Un Big Hawaiian Party on the Beach da sogno quello che si è svolto nella notte di mercoledì 8 agosto al Summer Jamboree in corso a Senigallia fino al 12 agosto.

Oltre 6000 i partecipanti della “hottest rockin’ holiday on earth” che si sono dati appuntamento sulla spiaggia di velluto in riva all’adriatico per vivere le “good vibration” del concerto di David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) insieme alla Surf City Allstars (USA) in esclusiva europea per il Summer Jamboree.

In questa nuova formula dell’evento concerto sul mare con ingresso a pagamento (l’unico di tutta la XIX edizione del Festival, a parte gli eventi dopo festival) si è respirato un clima davvero speciale ed armonioso iniziato sin dal tramonto.

Famiglie con figli al seguito ed amici seduti sulla sabbia a godersi le atmosfere della California del surf che le due leggende, che si sono esibite eccezionalmente insieme sullo stesso palco, hanno saputo evocare, riproponendo indimenticabili successi dell’epoca.

La scaletta del concerto è stata un esaltante “Surfin’ Safari” con finale di fuochi d’artificio surf in una instancabile sequenza che ha mandato il pubblico in visibilio sulle note di “I Get Around”, “Surf City” a cui è seguita “Surfin’ Usa” e “Barbara Ann”.

La festa è proseguita poi con la travolgente musica dei Jolly Rockers (ITA), featuring Greg e Max Paiella. Musicisti, attori, autori, intrattenitori, storici amici e ospiti fissi del Festival, Greg e Paiella hanno scatenato il pubblico grazie alla loro sconfinata competenza musicale unita alla comicità di irresistibili gag. Sono divenuti infatti per acclamazione l’house band dell’Hawaiian Party del “Summer Jamboree”. Uno show nello show tra allegre camicie floreali, spensieratezza e grande musica.

Dopo il concerto dei Jolly Rockers una all night long grazie alla presenza degli instancabili dj internazionali del Summer Jamboree #19.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Foto di Mattia Mancini, Beatrice Perticaroli e Michele Telari taratte dalla pagina Facebook del Summer Jamboree