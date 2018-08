Farà ancora più caldo al Summer Jamboree #19 nella notte piccante del Burlesque Show Venerdì 10 agosto, il teatro cabaret in stile, tra ammiccanti coreografie, ironia e seduzione vintage sarà ospitato al Mamamia

Si avvicina la calda e avvolgente notte del Burlesque Show al Summer Jamboree #19. Venerdì 10 agosto, il Mamamia di Senigallia (Marche – AN) si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso ancora fino al 12 agosto sulla spiaggia di velluto marchigiana.

Teatro-cabaret dal sapore vintage, seduzione e ironia in stile, accessori e pose di un’eleganza retrò, si sposeranno al travolgente suono di una orchestra che sa ricreare perfettamente le atmosfere degli anni Venti e Trenta. Le protagoniste del Burlesque 2018 arrivano dalle scene internazionali: Mara De Nudée (Francia), The Bee’s Knees (Inghilterra), Ulrike Storch (Germania).

Il concerto dal vivo per questo favoloso appuntamento è affidato ai Chicago Stompers, giovanissima formazione italiana apprezzata per la straordinaria fedeltà al suono delle orchestre americane anni Venti e Trenta, raggiunta attraverso strumenti, arrangiamenti e orchestrazioni rigorose dal punto di vista filologico. Artiste versatili, ballerine, cantanti, attrici, autrici dei loro spettacoli, le performer che daranno vita al “Burlesque Show” 2018 arrivano da Francia, Germania e Gran Bretagna.

Attrice, danzatrice e cantante dallo charme parigino, Mara De Nudée si ispira alla fotografia, al cinema, alla storia del costume, per i suoi spettacoli. I suoi riferimenti sono le icone senza tempo: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Hayworth, Ava Gardner. Ammiccante e abile nel giocare tra dolcezza e sguardi fatali, Mara De Nudéeè sulle scene internazionali dal 2008 e ha una esperienza tale da poter insegnare l’arte del Burlesque. Ha lavorato accanto alle grandi Gentry de Paris e Dita Von Teese al Casino de Paris.

Da Londra arrivano le più eleganti flapper della scena burlesque, le Bee’s Knees. I loro spettacoli sono trascinanti numeri di Charleston e cabaret old style, misti a allegria, danze velocissime ed eleganti. Si esibiscono regolarmente in tutta Europa e nel Regno Unito, apprezzate per il loro stile vintage e originale al tempo stesso.

Altra formidabile protagonista del Burlesque Show 2018 è Ulrike Storch, famosa per il foot-juggling. Le sue performance uniscono l’arte del burlesque alle competenze circensi apprese sotto la guida di Juan Liu, ex artista del prestigiosissimo Cirque du Soleil e in giro per l’Europa con la famosa compagnia dei Cirque Éloize.

L’esuberante mix di performer sarà esaltato dalla musica di una formazione che conviene correre ad ascoltare, i Chicago Stompers. Per tutti gli amanti della musica e in particolare di quello speciale repertorio che caratterizzò gli anni Venti e Trenta, ascoltarli è una vera occasione di meraviglia. La loro partecipazione al Festival è una delle tante chicche di quest’anno. Si tratta dell’orchestra “hot jazz” più giovane d’Italia (tutti sotto i 30 anni) e l’unica specializzata nel repertorio delle orchestre americane ed europee attive tra il 1924 e il 1933. Tutto nelle loro esibizioni è rigorosamente in stile, dai vestiti agli strumenti vintage, dalle orchestrazioni, al sound in generale. Un viaggio imperdibile nell’anima di una cultura e di una storia fattesi musica.

L’evento è a pagamento: 16 eu. Disponibile un servizio di bus navetta gratuito con orario continuato dalle 23 alle 05, andata e ritorno dalla Stazione di Senigallia.

