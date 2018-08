Anziani non autosufficienti, 4 milioni alle strutture extraospedaliere delle Marche Fondi destinati all'aumento dei posti letto e alla riqualificazione dell'offerta residenziale

È dedicata agli anziani non autosufficienti o affetti da demenza la misura adottata ieri dalla Giunta regionale che destina oltre 4 milioni di euro alle strutture extraospedaliere: oltre 3 milioni di euro per incrementare i posti letto convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale a supporto della residenzialità per anziani non auto sufficienti e 780.000 euro per la riqualificazione dell’offerta residenziale per gli anziani affetti da demenza.