L’Hawaiian Party on The Beach l’8 agosto al Summer Jamboree Le Hawaii in trasferta a Senigallia per una serata di musica animata da grandi artisti da tutto il mondo

Scena 1, spiaggia di velluto, Hawaiian Party on The Beach. Motore. Ciak. Azione! Mercoledì 8 agosto, il pubblico del Summer Jamboree#19, in corso fino al 12 agosto a Senigallia (Marche – AN), potrà immergersi nel sogno anni Cinquanta partecipando a una delle scene più attese e emozionanti della programmazione del Festival, la Festa hawaiiana in spiaggia.

Il set è talmente unico e affascinante – la sabbia morbida sotto ai piedi, la dolcezza dell’orizzonte pieno di riflessi dorati, il tramonto in riva al mare, lo speciale mix di Surf, Doo-wop e Rock’n’Roll, danze, camicie floreali, rossetti e charme, quell’aria spensierata da innamoramento – che si presta ad atmosfere esotiche. Siamo nelle Marche o in California? Stanno girando un film o è realtà?

Anche gli artisti in arrivo dagli Stati Uniti spalancano la bocca increduli e esclamano “Le Hawaii sono qui!” (Freddie Bell), mentre la stampa internazionale racconta “La spiaggia diventa un palcoscenico, una fiction che dopo sbarca su Facebook e Instagram […] In spiaggia nascono scene d’amore, ci si tiene per mano, si indicano stelle, si scambiano dolci baci.

Dei giovani pieni di innocenza. Magari un giorno racconteranno ai nipoti del loro primo amore sulla spiaggia di Senigallia, quella volta lì ‘nei vecchi tempi’” (Andrea Walter, rivista “Mare”). Quest’anno la suggestione è potenziata dalla presenza di protagonisti indiscussi della storia del R’n’R e della spensierata California della musica Surf: David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) insieme alla Surf City Allstars (USA).

Artisti leggendari in esclusiva europea per il Summer Jamboree #19. Un evento eccezionale da annali del Rock, anche perché a Senigallia li potremo vedere in una delle rare occasioni in cui i due leader si esibiscono insieme. A rafforzare l’impatto di questa festa ormai mitica, nella programmazione live della serata ci sono anche i Jolly Rockers (ITA) featuring Greg e Max Paiella, ovvero: divertimento assicurato.

Un appuntamento d’eccezione della XIX edizione del Festival dedicato a musica e cultura Rock’n’Roll, per il quale, vista l’importanza europea della data e per consentire il miglior svolgimento dell’evento, è previsto un biglietto di ingresso di 12 euro (prevendite attive su ciaotickets.com).

Il tratto di spiaggia interessato dalla trasformazione in stile Hawaiian, è quello all’Acquapazza sul lungomare Mameli. Per raggiungerlo in tutta sicurezza, senza problemi di parcheggio o di stanchezze, il Summer Jamboree metterà a disposizione un servizio di Bus navetta gratuito, con orario continuato dalle 17 alle 04, dalla Stazione Ferroviaria a via Niccolò Tommaseo e ritorno.

Inoltre, per il ritorno dopo la festa, ci sono i treni straordinari in partenza dalla stazione di Senigallia verso San Benedetto e verso Rimini con fermate intermedie e orario posticipato rispetto al solito. Il treno per San Benedetto partirà alle 03.25 per arrivare alle 05.07, il treno per Rimini partirà alle 03.37 e arriverà alle 04.35. I biglietti si possono acquistare in stazione o attraverso vari canali, tra cui la nuova app del Summer Jamboree.

I cancelli all’Acquapazza apriranno alle 18. Subito entreranno in azione i professionisti del record hop DJ Big 10 Inch (DE), At’s Crazy Record Hop (NL), Vangelis (ITA) e Rocketeer (ITA), che si occuperanno di propagare le vibrazioni R’n’R per tutta la serata e nottata (oltre le 02.30) tra un momento live e l’altro.

Alle 21.30, cuore saldo in petto e pronti a scatenarsi con la storia del R’n’R: la Surf City Allstars feat. David Marks (Beach Boys) and Dean Torrence (Jan & Dean). La strepitosa formazione Surf City Allstars, composta da pionieri della musica Surf si esibirà insieme a due dei più incredibili artisti viventi di questo genere: David Marks, membro dei Beach Boys, e Dean Torrence, del duo Jan&Dean.

Alternandosi nei concerti, questi artisti danno lustro al progetto della Surf City Allstars sui palchi di tutto il mondo, mostrandone la versatilità come formazione a sé e come backing band. Insieme a Carl Wilson, si può certamente affermare che David Marks contribuì a creare il sound tipico dei Beach Boys, lo speciale suono di chitarra Surf che rendeva potenti le loro hit.

Oggi Marks continua a portare in tour quei successi e a rinnovarne l’energia spensierata e coinvolgente. Ha suonato e cantato pezzi tra cui Surfin’ Safari, Surfin’ USA, Surfer Girl, Catch a Wave, Little Deuce Coupe, 409, Shut Down, In My Room e molti altri, che i fan potranno riascoltare dal vivo sulla spiaggia.

Nello stesso concerto si passerà dal Surf di Marks alle armonie Doo-wop di Dean Torrence, co-fondatore del mitico duo Jan&Dean. Anche in questo caso si tratta di un’avventura musicale e d’amicizia che ebbe inizio ai tempi delle scuole superiori, negli anni Cinquanta, alla fine dei quali, il duo era sulla cresta dell’onda con diversi pezzi di successo.

Oggi, Dean Torrence continua a proporre in giro per il mondo successi come Surf city, Heart and Soul (rilanciata anche dal film “Big” con Tom Hanks), New girl in school, The little old lady from Pasadena, Drag city, Honolulu Lulu, tutti pezzi che raggiunsero la vetta delle chart dell’epoca.

Per proseguire la lunga notte di festa, dopo gli idoli in arrivo dalla California, il pubblico in spiaggia potrà divertirsi con la travolgente musica degli immancabili Jolly Rockers (ITA) feat. Greg e Max Paiella, tanto amati da esser diventati la house band della festa Hawiiana per acclamazione.

I Jolly Rockers nascono nel 1982 e oggi ne fanno parte Greg, Max Paiella, Attilio Di Giovanni e un combo di musicisti strepitosi, in particolare la splendida sezione fiati. Il progetto che tutt’oggi li caratterizza è dedicato ai mitici anni ’50. Nel repertorio si trovano oltre ai classici del R’n’R degli anni ’50, anche brani di Louis Prima, Louis Jordan, Dean Martin, dei Coasters, così come anche un omaggio ai Blues Brothers e ai grandi nomi che hanno segnato quest’epoca e questi generi musicali.

I due frontman Geg e Max, musicisti, attori, autori, intrattenitori, storici amici del Festival, uniscono la loro sconfinata competenza musicale all’ironia e alla comicità di irresistibili gag. Uno show nello show tra allegre camicie floreali, spensieratezza e grande musica.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official