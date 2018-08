L’8 agosto il cuore del Summer Jamboree si sposta in spiaggia con il Big Hawaiian Party Parteciperanno leggende della musica in esclusiva italiana ed europea

234 Letture Cultura e Spettacoli

Tutti gli occhi sono puntati verso il Big Hawaiian Party on the Beach dell’8 agosto, super evento di questa edizione di Summer Jamboree #19 in corso fino al 12 agosto, che porta a Senigallia (Marche – AN) in esclusiva europea due leggende della storia del Rock come David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean), insieme alla Surf City Allstars (USA). Ma la giornata di mercoledì 8 offre ai fan e ai curiosi tante altre occasioni di divertimento Rock’n’Roll e di ottima grande musica internazionale.

A cominciare dall’esclusiva europea dei Margraves (USA) al Kraken Stage dei Giardini della Rocca e l’esclusiva italiana degli australiani The Rechords (AUS) in piazza Garibaldi, sullo Smeg stage. Il palco principale della serata, solitamente al Foro, si sposta dunque in spiaggia all’Acquapazza per la attesa Festa Hawaiiana.

Alle 21.30 accoglie i mostri sacri della storia del rock and roll americano, in particolare del Surf, David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean), affiancati dalla Surf City Allstars (USA). Poi, allo scoccare della mezzanotte, alle 00.00, la festa hawaiian style sarà animata anche dalla travolgente energia dei Jolly Rockers (ITA) feat. Greg e Max Paiella, ormai diventati la house band della festa hawaiiana per acclamazione.

Per raggiungere la festa è disponibile un servizio di navetta gratuito messo a disposizione dal Festival, con orario continuato dalle 17 alle 04, dalla Stazione Ferroviaria a via Niccolò Tommaseo e ritorno. Per il ritorno ci sono treni speciali con orario posticipato verso San Benedetto e Rimini. Informazioni e biglietti si possono trovare anche tramite la app del Summer Jamboree.

Gli altri due palchi del Festival attivi in centro mercoledì 8 agosto sono il Kraken Stage ai Giardini della Rocca e lo Smeg Stage in piazza Garibaldi. Come ogni giorno, i Giardini della Rocca accoglieranno gli appassionati di balli swing e i curiosi per la lezione di ballo gratuita dalle 18 alle 19. Un momento che diventa spettacolare e che viene ammirato e fotografato da tante persone radunate anche solo per guardare le evoluzioni di ballerini di tutti i tipi.

Alle 20 e alle 22, spazio al live di The Margraves (USA) in esclusiva europea. Sono gli uomini mascherati del R’n’R. Vestono di tutto punto e si scatenano in un suono selvaggio. Nei loro primi anni di attività i Margraves, ovvero Ray, Mick, Bobby e Mark, si sono esibiti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Spagna, dal Regno Unito all’Australia, riempiendo le sale.

Ispirati dai selvaggi new sounds della fine degli anni ‘50, propongono canzoni allegre con voci fortemente caratterizzate e brani strumentali selvaggi e malinconici. Ovunque vadano, i Margraves riempiono le piste da ballo, determinati a continuare nel solco delle antiche tradizioni da cui traggono ispirazione. I successi delle loro canzoni originali includono coinvolgenti armonie vocali che insieme a un martellante ritmo scatenato, creano un inconfondibile sound selvaggio.

Con i loro costumi e strumenti in stile, i Margraves infiammano il palco e invitano a ballare per tutta la serata. I dj al Kraken Stage mercoledì sono Voodoo Doll, Elwood, Axel Woodpecker e Andy Fisher. La band a cui spetta riempire di musica e divertimento la grande piazza Garibaldi dallo Smeg Stage, ha attraversato l’oceano e diversi fusi orari per arrivare a Senigallia in esclusiva italiana. The Rechords (AUS) non è il solito trio acustico.

Questi ragazzi riescono a produrre un sound sorprendentemente completo usando solo una chitarra acustica, una chitarra elettrica e un contrabbasso. Sono proprio le loro armonie a 2 e 3 parti e le differenti voci che danno a questa band grande personalità e un segno distintivo. Sono famosi per l’energia che trasmettono dal palco, per le melodie “American-esque” e per i ritmi ipnotici e coinvolgenti.

Le canzoni scelte sono tanto eclettiche quanto gli autori che le scrivono, con influenze che vanno dal classic Hillbilly al Bluegrass, dall’alternative Country al Traditional Rockabilly, con tracce dei gruppi vocali dei primi anni ’60. Il trio, che si esibisce dal 2009, ha una forte presenza locale e nazionale, insieme a un seguito sempre più ampio oltreoceano. Vincitrice del Best Roots/Country EP Category 2014 (sito dell’Independent Music Awards), questa band australiana è da non perdere! Il record hop al palco dello Smeg inizierà alle 18.30 con dj Mickey Melodies e proseguirà con Terry Elliott, Shuffle DeLuxe, Dynamaestro e Sauro Dall’Olio fino alle 01.30.

La giornata dell’8 agosto comincia presto per gli appassionati. Le lezioni del Dance Camp, alla Rotonda a Mare e al Teatro la Fenice (palco e foyer), iniziano puntuali alle 11.30. Fino alle 17.45 si possono apprendere o approfondire in base al livello di conoscenza diversi balli in stile con i migliori insegnanti e ballerini del panorama internazionale.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla Rotonda a Mare dalle 10 alle 11. Dalle 12 si accende anche il record hop in spiaggia, al Mascalzone sul lungomare Alighieri, con la selezione di dj Heidi, Axel Woodpecker, Sauro Dall’Olio e Giusy Wild fino alle 18. Il Rockin’ Village in centro si apre già alle 17 e fino alle 01, ci si può divertire a curiosare tra le varie proposte presenti nel Vintage Market, diffuso dai Giardini della Rocca, a piazza Manni, piazza del Duca e piazza Garibaldi.

In piazza Simoncelli c’è il Park Auto USA & Moto pre 1969 e al Parcheggio ex Gil (via Leopardi) il Park Moto Custom & Café Racer. Quest’anno c’è anche la novità del Vintage Hair and Beauty per trucco e acconciatura in stile riservato alle donne. Lo Street Corner in piazza del Duca (Cafè Bicchia) è attivo dalle 19 alle 01 grazie al record hop a cura di dj Lola Terry, dj Cannonball, dj Muffin Man e dj Steiger.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official