Acrobazie e R’n’R. Un binomio da manuale al Summer Jamboree Sul palco insieme a Brian Hyland la band swing-rock dei Bamboozle con le sue acrobazie

Martedì 7 agosto, il Summer Jamboree, XIX Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso fino al 12 agosto, ospiterà un artista che a soli 16 anni, nel 1961, raggiunse la vetta delle classifiche negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa, con una hit che anche se per poco, riuscì addirittura ad accostarsi all’immenso successo di Elvis “It’s Now or Never”.

L’artista in questione è Brian Hyland (USA) e i fan potranno ascoltarlo alle 23.15 dal vivo in esclusiva europea al Foro di Senigallia (Marche – AN). Prima di lui, alle 21.30, saliranno sul palco i travolgenti Bamboozle (UK), energia swing-rock irresistibile. Presentano Alice Balossi (ITA) e Jackson Sloan (UK). Palco acceso e musica on dalle 21 con il record hop a cura di dj Elwood.

La hit che portò Brian Hyland al successo nel 1961 è “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini”, canzone che ancora oggi mantiene tutta la sua freschezza e che il regista Billy Wilder scelse per una scena della commedia “One, Two, Three” con James Cagney. La scena è quella in cui Cagney confessa di essere una spia americana dopo essere stato torturato da questa melodia usata come lavaggio del cervello.

Chitarrista e cantante Brian Hyland nasce a Brooklyn/Queens, New York City. Ha iniziato studiando clarinetto per poi passare alla chitarra. Oggi suona una Stratocaster e l’armonica, in un eclettico mix di country-blues e roots rock. Si è esibito in tutto il mondo con canzoni scritte di suo pugno e negli ultimi anni gira con la sua partner e autrice Rosmari alle percussioni e corista, ed il loro figlio Bodi alla batteria.

È senza dubbio una di quelle star del passato che continua a brillare, mantenendo vivi il cuore e l’anima del Rock’n’ Roll. Le sue hit senza tempo includono “Let Me Belong To You” e “I’ll Never Stop Wanting You”, realizzati per la ABC record, collaborando con Gary Geld e Peter Udell. Altri successi sono “Ginny Come Lately”, “Warmed Over Kisses”, “Iʼm Afraid To Go Home”, “The Joker Went Wild,” “Run, Run, Look And See”, “Tragedy”, “Lonely Teardrops” e la famosissima “Sealed With A Kiss” del 1962, che raggiunge il 3° posto sia negli Stati Uniti che in Inghilterra.

Nel 1970, Brian conquista il suo terzo disco d’oro con “Gypsy Woman” (Curtis Mayfield/Impressions) vendendo 3 milioni di dischi a livello internazionale, seguito dal decimo album con canzoni originali e un altro singolo di successo, una versione del classico di Jackie Wilson “Lonely Teardrops”, riscritto e prodotto con Del Shannon alla UNI Records. Da allora, Hyland non ha mai smesso di scrivere, incidere, produrre musica, ma soprattutto di suonarla dal vivo sui palchi internazionali.

Per l’occasione, al “Summer Jamboree” sarà affiancato e sostenuto egregiamente dalla house band del Festival, i Good Fellas (ITA). Meglio conosciuti come i Gangster dello Swing, i Good Fellas sono nel mondo del rock’n’roll e dello swing da venticinque anni. Portano nel palco l’atmosfera e la musica migliore dell’Italia e dell’America degli anni ’40 e ‘50. Hanno diviso il palco con Ben E.King, James Burton e praticamente ogni altro artista di settore ancora in attività.

Prima di questo pezzo di storia R’n’R, il palco del Foro sarà acceso dall’energia travolgente dei Bamboozle (UK), una band swing con taglio rock irresistibile. Quella al Summer Jamboree è la loro unica data italiana. Fondata dal chitarrista e autore dei Keytones, Jim Knowler (chitarra/voce) e dalla cantante e musicista Serena Sykes (contrabbasso/voce), la band comprende anche il fuoriclasse Dave Kirk (pedal steel/voce) e il bravissimo batterista Les Curtis (batteria/voce).

Il gruppo si è formato nel 2016 e ha iniziato sin da subito a esibirsi nel Regno Unito e in Europa. Sono famosi per la loro musica allegra e coinvolgente, ma anche per le acrobazie di Sykes sul palco con il contrabbasso. Ispirandosi a Johnny Burnette, Tennessee Ernie Ford, Wanda Jackson e Imelda May, i Bamboozle sono una vera rockin’ band con cui ballare tutta la notte, una delle poche ad avere una ragazza alla voce, un contrabbasso rockabilly e a usare sbalorditive armonie.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official