Energia live il 7 agosto al Summer Jamboree con Brian Hyland in esclusiva europea Tra le attività in programma c’è anche il laboratorio "Le buone vibrazioni della musica" a cura della Lega del Filo d’Oro

179 Letture Cultura e Spettacoli

Un protagonista della storia del R’n’R made in Usa come Brian Hyland in esclusiva europea, affiancato dalla house band dei Good Fellas (ITA); potente R’n’B con The Revolutionaires (UK); grinta Rockabilly con gli Offbeat (ITA); evoluzioni Swing-rock con i Bamboozle (UK).

Energia live alle stelle martedì 7 agosto, nuova giornata di Summer Jamboree #19, in corso a Senigallia (Marche – AN) fino al 12 agosto. La hottest rockin’ holiday on Earth continua a regalare ai fan in arrivo da tutto il mondo, momenti indimenticabili di grande musica, spensieratezza, allegria in un’ambientazione da sogno anni Cinquanta.

Tutta la giornata è costellata di occasioni per immergersi nei suoni e nella cultura dell’America anni ’40 e ’50, dai Record Hop mattutini in spiaggia ai dopofestival notturni alla Rotonda a Mare, dalle lezioni di ballo swing alle scintillanti auto d’epoca fino al Vintage market. La sera, spazio alla musica dal vivo e i grandi protagonisti della scena R’n’R mondiale.

Martedì 7 agosto, sul palco centrale al Foro, i riflettori sono puntati verso un protagonista della storia del R’n’R: Brian Hyland (USA), per un’esclusiva europea imperdibile. Prima di lui, a scuotere la serata ci sono i Bamboozle (UK) con il loro travolgente swing-rock. La XIX edizione del Summer Jamboree è presentata con stile e simpatia dalla blogger e pasticcera Alice Balossi (ITA) e dal frontman e cantante di talento Jackson Sloan (UK).

Sono ben 3 i palchi che vibrano di R’n’R in città. Al Kraken Stage dei Giardini della Rocca, il pubblico potrà applaudire The Revolutionaires (UK) che dopo aver suonato lunedì al Foro, torneranno a scaldare gli animi dei fan martedì 7. Questa potente band apre nuove strade della musica live ed è un’esplosione di energia, con un indimenticabile stile rhythm&blues anni ‘50.

Inizialmente influenzati dal R&B anni ‘40 e ‘50, i Revolutionaires hanno poi scelto un approccio più vicino agli artisti blues moderni, ed è proprio questo mix che contribuisce a creare il loro caratteristico e potente sound. Negli ultimi dieci anni, la band ha conquistato un posto d’onore nell’ambiente “rockin’” inglese ed europeo, e allo stesso modo nella scena blues. Si sono esibiti in tantissimi tour internazionali, incluso un tour con un progetto Big Band.

Il gruppo infiamma il palco con un’energica line-up e un forte sound, creando un’atmosfera indimenticabile. Il Record Hop della serata è a cura di DJ Muffin Man, Terry Elliott, Steiger e Axel Woodpecker. Allo Smag Stage, il nuovo palco di Piazza Garibaldi, alle 20.30 e alle 22.30, largo all’energia degli Offbeat (ITA) che hanno debuttato in prima assoluta a Senigallia lo scorso 5 agosto.

Il Record Hop dalle 18.30 alle 01.30, è a cura di DJ Vangelis, Andy Fisher, Giusy Wild, At’s Crazy Record Hop e Big 10 Inch. Nuova formazione nata dall’incontro di tre musicisti storici del circuito Rockabilly, R’n’R italiano ed internazionale, gli Offbeat sono composti da Marco Di Maggio, Blasco Mirabella e Max Zampini. Un combo strepitoso che ha scelto il “Summer Jamboree” come vetrina per l’esordio.

Marco di Maggio è tra i più virtuosi chitarristi della scena mondiale, membro onorario della Official Rockabilly & Country Music Hall of Fame con un bagaglio artistico davvero invidiabile. Blasco Mirabella è un decano dei contrabbassisti italiani, membro di band siciliane che hanno fatto la storia della scena “fifties” fin dagli anni ’80: The Boppin’ Kids, The Silver Trio, The Blues Boppers tra le altre. Infine, Max Zampini è uno degli artisti più importanti della scena Rock’n’Roll italiana all’estero, chitarrista e cantante degli Starliters per oltre vent’anni ed oggi con Rockin’ Bonnie Western Bound Combo in ambito Western Swing, Honky Tonk e Country tradizionale.

Tra le attività in programma per martedì 7 agosto, c’è anche il laboratorio “Le buone vibrazioni della musica” a cura della Lega del Filo d’Oro. È riservata a bambini dai 6 ai 10 anni e loro genitori (max. 15 bambini) e si svolgerà allo Spazio Visionaria (Ex Ostello) di Via Marchetti, 73, dalle 18.30 alle 19.15 e dalle 19.15 alle 20.00. Attività che sarà riproposta anche nella giornata del 9 agosto con le stesse modalità.

La giornata inizia puntuale alle 11.30 con il Dance Camp. Gli appassionati possono seguire le lezioni alla Rotonda a mare e al Teatro La Fenice (palco e foyer). Le iscrizioni si possono effettuare dalle 10 alle 11 alla Rotonda a Mare. Per avere un assaggio degli stili di ballo swing proposti e decidere a cosa iscriversi, c’è sempre la possibilità della lezione gratuita che tutti i giorni si svolge ai Giardini della Rocca. In questo caso l’appuntamento è dalle 18 alle 19.

Da mezzogiorno, c’è R’n’R anche in spiaggia al Beach-Side record hop al Mascalzone (lungomare Alighieri) fino alle 18 a cura di DJ Shuffle DeLuxe, Axel Woodpecker, Big 10 Inch, Cannonball. Una doccia e poi tutti verso il Rockin’ Village in attesa che inizino i live della serata. Dalle 17 alle 01, ci si può divertire a curiosare tra gli stand del Vintage Market diffuso ai Giardini Rocca, in piazza Manni, in piazza del Duca e in piazza Garibaldi, oppure si possono ammirare le Auto USA & Moto pre 1969 in piazza Simoncelli e Moto Custom & Café Racer al parcheggio ex Gil di Via Leopardi.

Tra la novità di quest’anno c’è anche il Vintage Hair and Beauty, capelli e trucco in stile per donne di ogni età. Ricordiamo che nella mattina di domenica 12 ci sarà anche il Free Boot Sale, mercatino aperto a tutti dove vendere e acquistare cose anni ’40 e ’50 e che per partecipare è necessario iscriversi – gratuitamente – presso l’Infopoint entro sabato 11 agosto. Allo Street Corner in piazza del Duca (Cafè Bicchia), dalle 19 si può ascoltare la selezione di DJ Rocketeer, Heidi, Slim e Mickey Melodies.

Per chi vuole viversi la notte fino in fondo, c’è il Dopofestival alla Rotonda a Mare dalle 01 alle 04. Si balla sulla selezione di DJ Shuffle DeLuxe, Voodoo Doll, Dynamaestro. Ingresso euro 12. Uno sciame brillante di stelle musicali del sogno americano continua ad attraversare il cielo estivo di Senigallia grazie al Summer Jamboree. Il fenomeno sarà visibile fino al 12 agosto.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official