“I disabili non sono ‘figli di un Dio minore'” "Si cambi questo regolamento che penalizza tante famiglie senigalliesi e i loro figli"

Questa la vicenda.

A dicembre 2017 è stato approvato un Regolamento Comunale Unico per l’accesso ai servizi necessari ai disabili, Responsabile Assessore Girolametti (http://www.senigallianotizie.it/1327464450/nuovo-regolamento-servizi-sociali-arrivano-prime-sentenze-pro-famiglie-con-disabilita)



Questo nuovo modo di “introitare risorse”, anche per integrare l’immigrazione cosi si è espresso l’Assessore, è stato presentato in Commissione in modo aulico e con tanta prosopopea che veramente, per mezzo secondo, si è creduto che Girolametti, con il famoso “pluralismo democratico del confronto” che a lui tanto piace purchè però il confronto non ci sia, aggiungiamo noi, fosse dalla parte dei cittadini.

E veramente riguardando il video di quella sera si nota che il confronto non c’è stato: tutti i componenti la Commissione presenti, hanno approvato queste nuove disposizioni senza proferire verbo, ecco perché era così soddisfatto!!

Le proteste delle famiglie interessate sono state dapprima flebili poi sempre più insistenti perche questo regolamento, con al suo interno formule matematiche incomprensibili per noi poveri mortali, portava però l’esborso contributivo per accedere ai servizi richiesti a cifre spropositate.

Tanto per fare un esempio sembra che ora che è in vigore, in qualche raro caso, ma pur sempre significativo, si sia passati addirittura da una contribuzione di 30 a 400 euro al mese.

Alla faccia dell’inflazione!!

Le famiglie, le Associazioni e il Comitato, a suo tempo hanno protestato di fronte a questa proposta “indecente”, scaturita in un incontro pubblico al S.Rocco, alla presenza anche del Vescovo di Senigallia, che però non ha scalfito minimamente l’intenzione vessatoria e discriminatoria in atto.

Infatti l’Amministrazione Comunale ha applicato dal 01 Agosto 2018, nel caldo del sol leone e del Jamboree, le tariffe stabilite dall’atto approvato dal Consiglio Comunale penalizzando senza pietà le famiglie che, non certo per colpa loro, hanno la necessità di usufruire dei servizi necessari ai portatori di handicap. Questa è la mano che toglie, PESANTISSIMA.

Ora parliamo di quella che dà, debolissima.

http://www.senigallianotizie.it/1327464246/fondi-dalla-regione-per-la-fruizione-turistica-dei-disabili-anci-marche-plaude-alliniziativaMaurizio Mangialardi: “Una scelta di grande civiltà”

Peccato che lui veda sempre la cosa dal lato turistico, importante ma non unico. Sig. Sindaco c’è la vita di tutti i giorni, quella giornaliera, dove le famiglie hanno impegni e costi pesanti per i loro figli.

Sa addirittura che alcuni, non si scandalizzi, non vanno nemmeno al mare??

E sa che hanno bisogno della sanità di qualità con Tac e Risonanze ben funzionanti? Hanno a disposizione questi servizi giornalmente e al bisogno?? Ci risponda !!

Allora Lei se vuol dare un segno di civiltà e di solidarietà non penalizzi i disabili o tutti coloro che necessitano dei servizi sociali con Regolamenti pesantissimi per le loro tasche. Tutti nasciamo sani, se la fortuna ci aiuta, ma tutti possiamo purtroppo diventare disabili.

Si metta per una volta dalla loro parte e cambi questo regolamento che penalizza tante famiglie senigalliesi e i loro figli, che non sono “figli di un Dio minore”.

E richiami all’ordine l’Assessore Girolametti che se ne fa vanto. Non ha scritto che tutti i gli Assessori devono rispondere a Lei del loro operato? Allora lo faccia !!

Le famiglie aspettano.

da Comitato difesa dell’Ospedale