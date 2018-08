Due giorni al Big Hawaiian Party on the Beach, evento tra i più attesi del Summer Jamboree L'8 agosto la spiaggia di velluto si trasformerà nella California del Surf con David Marks, Dean Torrence, Greg e Max Paiella

Meno due a uno degli eventi più attesi del Summer Jamboree, il Big Hawaiian Party on the Beach. Mercoledì 8 agosto, la spiaggia di velluto di Senigallia (Marche – AN) evocherà le esotiche spiagge della California, grazie alle suggestioni che il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 arrivato alla XIX edizione, sa disegnare ogni anno.

I protagonisti di questa incantevole scena da sogno, che prenderà corpo davanti all’Acquapazza sul lungomare Mameli dalle 178, arrivano direttamente dalla California del Surf e dalla storia del R’n’R: David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) insieme alla Surf City Allstars (USA) in esclusiva europea per il Summer Jamboree #19. Queste due leggende suoneranno eccezionalmente insieme sullo stesso palco, riproponendo indimenticabili successi dell’epoca che hanno fatto e certamente faranno da sottofondo a tante storie d’amore.

La festa proseguirà all night long grazie alla presenza di instancabili dj internazionali e grazie alla travolgente divertente musica dei Jolly Rockers (ITA), featuring Greg e Max Paiella. Musicisti, attori, autori, intrattenitori, storici amici e ospiti fissi del Festival, Greg e Paiella uniscono la loro sconfinata competenza musicale alla comicità di irresistibili gag. Sono divenuti per acclamazione l’house band dell’Hawaiian Party del “Summer Jamboree”.

Uno show nello show tra allegre camicie floreali, spensieratezza e grande musica. Con uno speciale mix di Surf, Doo-wop e Rock’n’Roll, il Big Hawaiian Party on the beach è diventato uno degli appuntamenti imprescindibili del Festival. Negli anni è cresciuto grazie all’entusiasmo dei partecipanti e al passaparola, divenendo “il” party sulla spiaggia. Il raduno a piedi nudi sulla sabbia più ricercato dell’estate. Un appuntamento speciale della Hottest Rockin’ Holiday on Earth, di impatto energetico incredibile. I cancelli apriranno alle 18. La Surf City Allstars (USA) feat. David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan & Dean) faranno impazzire il pubblico dalle 21.30 alle 23, mentre i Jolly Rockers (ITA) feat. Greg & Max Paiella si esibiranno dalle 00 alle 01.30. Ingresso euro 12

PREVENDITE su www.ciaotickets.com o direttamente all’info point del Summer Jamboree senza diritti di prevendita. Compatibilmente con la capienza sarà possibile acquistare i biglietti direttamente alle casse il giorno dell’evento ma si consiglia l’acquisto del biglietto in anticipo.

Per raggiungere agevolmente l’Hawaiian Party senza problemi di parcheggio all’andata, né di stanchezza per il rientro, il Summer Jamboree mette a disposizione un servizio di bus gratuito, con orario continuato dalle 17 alle 04, nella tratta dalla Stazione Ferroviaria a via Niccolò Tommaseo e ritorno.

Inoltre, per il ritorno dopo la Festa hawaiiana, nella notte del 9 agosto, sono previsti treni straordinari dalla stazione di Senigallia nella direttrice sud verso San Benedetto e in quella nord verso Rimini, con orari posticipati rispetto al servizio attivo in altre serate del Festival. Il treno per San Benedetto partirà alle 03.25 per arrivare alle 05.07 e effettuerà diverse fermate intermedie: Marzocca, Montemarciano, Falconara M., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto S. Elpidio, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Il treno per Rimini partirà alle 03.37 con arrivo previsto alle 04.35. Le fermate intermedie sono sempre Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare. I biglietti per questo servizio sono già in vendita nelle biglietterie Trenitalia, al self-service della stazione, sul sito web Trenitalia o tramite la app Trenitalia, nei punti vendita Lottomatica – Puntorete – Sisal e nelle Agenzie di viaggio abilitate. Oppure si possono acquistare direttamente dall’app del Summer Jamboree, scaricabile sul proprio smartphone.

La biglietteria di Senigallia resterà aperta per l’evento fino all’orario di partenza dei treni straordinari.

Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano sta attraversando il cielo estivo di Senigallia (Marche – AN). Il fenomeno è visibile per ben 12 giorni, dall’1 al 12 agosto (1/3 agosto prefestival).

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Infopoint & ticket

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/ SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/ summerjamboree_official