Un lunedì che sembra weekend al Summer Jamboree: quattro momenti live da brividi Il sound della sera del 6 agosto è tutto anglo-americano nelle piazze del centro storico di Senigallia

Un lunedì che sembra un weekend per l’intensità delle emozioni preparate dal Summer Jamboree, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso a Senigallia (Marche – AN) fino al 12 agosto.

In programma per la serata del 6 agosto ci sono infatti quattro momenti live di rara intensità dove il sound britannico trionferà sul palco del Foro Annonario, che dalle 21.30 accoglie un pioniere del R’n’R negli anni Ottanta, Graham Fenton (UK) sostenuto dalla house band dei Good Fellas (ITA) e a seguire, alle 23.15, The Revolutionaires (UK), band di jumpin’ hot Rhythm & Blues dal suono potente e coinvolgente.

Altra travolgente band britannica è quella dei Bamboozle (UK) che infiammeranno piazza Garibaldi dallo Smeg Stage, mentre alla grintosa Celine Lee (USA) rappresentante statunitense della serata, spetterà il compito di tenere alta la dose di adrenalina R’n’R nel pubblico al Kraken Stage ai Giardini della Rocca. Presentano Alice Balossi (ITA) e Jackson Sloan (UK).

L’artista attesa al Kraken Stage ai Giardini della Rocca, Celine Lee (USA), è nata in Florida ed è cresciuta ascoltando la musica anni ’40 e ’50, da Frank Sinatra a Elvis, da Hank Williams a Patsy Cline. Appena ha potuto, ha messo in piedi la sua prima band (Celine and the Hellbillies), poi si è trasferita a New York per cantare e esibirsi in tour con altre band di Rockabilly. Il punto di svolta arriva quando conosce un mito dell’Honky Tonk, quello stesso Dale Watson (USA) che ha suonato in esclusiva al “Summer Jamboree”, proprio ieri, domenica 5 agosto. L’incontro tra i due è folgorante. Nascono quattro canzoni che Celine scrive con la Country Music Star per uno degli EP di Watson, comparendo anche nella cover. Quelle canzoni si possono trovare reincise anche nel suo album di debutto omonimo: “Celine Lee”. Con un mix di influenze da Peggy Lee a Wanda Jackson, Celine ha debuttato nella scena internazionale, facendosi apprezzare per un timbro gutturale e una esplosiva presenza sul palco. Il concerto avrà inizio alle 20, in doppio set alle 22. A farle da backing band ci sarà Don Diego Trio (ITA). Nelle pause del live, l’atmosfera resterà vibrante grazie al record hop di dj Mickey Melodies, Big 10 Inch, At’s Crazy Record Hop e Heidi.

In piazza Garibaldi, allo Smeg Stage, c’è lo swing-rock dei Bamboozle (UK), band divertente da ammirare sul palco, oltre che da ascoltare. Dal 2016, si esibiscono in giro per l’Europa dove sono ormai famosi per l’allegria coinvolgente della loro musica, così come per le acrobazie di Sykes con il contrabbasso sul palco mentre suona. Si prevedono scintille. Fondata dal chitarrista e autore dei Keytones, Jim Knowler e dalla cantante e contrabbassista Serena Sykes, con loro suonano anche il fuoriclasse Dave Kirk (pedal steel/voce) e il bravissimo batterista Les Curtis (batteria/voce). Ispirandosi a Johnny Burnette, Tennessee Ernie Ford, Wanda Jackson e Imelda May, i Bamboozle sono una rockin’ band con cui ballare tutta la notte, una delle poche ad avere una ragazza alla voce, un contrabbasso rockabilly e a proporre sbalorditive armonie. I dj che si alternano al palco dalle 18.30 alle 01.30 sono dj Shuffle DeLuxe, Muffin Man, Elwood, Jay Cee e Cannonball.

La giornata è come sempre piena di occasioni per immergersi nell’atmosfera da sogno, dalle prime ore della mattina a notte fonda, dal Dance Camp ai Dopofestival, passando per il Rockin’ Village. Alle 11.30 iniziano le lezioni del Dance Camp tra Rotonda a Mare e Teatro La Fenice, che fino alle 17.45 permetteranno agli appassionati di apprendere o approfondire diversi stili di ballo Swing. La registrazione si effettua alla Rotonda a Mare dalle 10 alle 11. Il programma della giornata prevede lezioni di Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, West Coast R’n’R, Collegiata Shag. Gli insegnanti impegnati sono Markus e Lizette, Vincenzo e Katja, Peter e Moe, Jay Cee e Marie, Steve e Chanzie, Fredrick e Mimmi.

Per assaggiare qualche danza senza iscriversi subito, o per chi proprio non ce a fa a tenere i piedi fermi ascoltando il R’n’R, l’appuntamento è anche dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca dove tutti giorni si svolge una lezione di ballo gratuita. Per immergersi fin dalle prime ore della mattina nell’atmosfera di uno spensierato R’n’R, si può scendere in spiaggia e andare al Mascalzone (lungomare Alighieri) dove una staffetta di dj si metterà all’opera dalle 12 alle 18. Lunedì tocca a Andy Fisher, Giusy Wild, Elwood e Vangelis. Il Rockin’ Village si attiverà dalle 17 puntuale e fino alle 01 ci si potrà divertire a curiosare tra gli oltre 80 espositori specializzati del Vintage Market diffuso tra Giardini Rocca, piazza Manni, piazza del Duca e piazza Garibaldi, con diversi punti ristoro a disposizione.

Quest’anno tra le novità c’è anche il Vintage Hair & Beauty per le donne. Si potranno inoltre ammirare le auto e moto d’epoca in piazza Simoncelli e parcheggio Ex Gil. Allo Street Corner (Caffè Bicchia) in piazza del Duca dalle 19 alle 02 ci sono DJ Axel Woodpecker, Andy Fisher, Vangelis e Steiger. Per chi ama la notte, ci sono anche i dopofestival alla Rotonda a Mare. I dj che dettano il ritmo e le suggestioni della notte tra 6 e 7 agosto sono Terry Elliott, Skinny Mule, Rocketeer. Posti limitati. Ingresso euro 12.

Uno sciame brillante di stelle musicali del sogno americano continua ad attraversare il cielo estivo di Senigallia grazie al “Summer Jamboree”. Il fenomeno sarà visibile fino al 12 agosto.

PROGRAMMA Lun. | Mon. 6 Agosto | August

11.30 – 17.45 Dance Camp

Rotonda a mare | Palco Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice

Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jazz, Shag, Jive…

Info & Registrations: 10.00 – 11.00 Rotonda a Mare

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 13.30 DJ Andy Fisher

13.30 – 15.00 DJ Giusy Wild

15.00 – 16.30 DJ Elwood

16.30 – 18.00 DJ Vangelis

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Piazza Garibaldi: Vintage Market

P.zza Simoncelli: Park Auto USA & Moto pre 1969

Parcheggio ex Gil | Via Leopardi: Park Moto Custom & Café Racer

Kraken Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Mickey Melodies

20.00 – 21.00 CELINE LEE USA

21.00 – 22.00 DJ Big 10 Inch

22.00 – 23.00 CELINE LEE USA

23.00 – 24.00 DJ At’s Crazy Record Hop

00.00 – 01.30 DJ Heidi

Smeg Stage | Piazza Garibaldi

18.30 – 19.30 DJ Shuffle DeLuxe

19.30 – 20.30 DJ Muffin Man

20.30 – 21.30 BAMBOOZLE UK

21.30 – 22.30 DJ Elwood

22.30 – 23.30 BAMBOOZLE UK

23.30 – 00.30 DJ Jay Cee

00.30 – 01.30 DJ Cannonball

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Axel Woodpecker

20.30 – 22.00 DJ Andy Fisher

22.00 – 23.30 DJ Vangelis

23.30 – 01.00 DJ Steiger

Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Voodoo Doll

21.30 – 22.45 GRAHAM FENTON UK

22.45 – 23.15 DJ Voodoo Doll

23.15 – 00.30 THE REVOLUTIONAIRES UK

00.30 – 01.30 DJ Voodoo Doll

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 02.00 DJ Terry Elliott

02.00 – 03.00 DJ Skinny Mule

03.00 – 04.00 DJ Rocketeer

Ingresso euro 12