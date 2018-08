Due generazioni e due stili di R’n’R britannico al Summer Jamboree, il 6 agosto a Senigallia Il rockabilly rebel Graham Fenton e la band di jumpin' hot Rhythm & Blues The Revolutionaires sul palco del Foro Annonario

Verso la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ’80, quando il R’n’R era solo un lontano ricordo e nelle radio come ovunque imperversavano la musica new-wave, elettro-pop, dark e la musica da discoteca più “leggera” della storia, c’erano alcune band che proponevano Rock’n’Roll e Rockabilly fin dalla loro nascita.

Dagli Stati Uniti, gli Stray Cats e i Blaster, ma ancora prima in Inghilterra una manciata di band hanno fatto sì che questo genere non venisse dimenticato. Tra i più importanti in questo passaggio ci sono i Matchbox, la cui “Rockabilly Rebel” (1979) è diventata l’inno di quella fetta di storia della musica. Il loro cantante si chiama Graham Fenton elunedì 6 agosto suonerà al Summer Jamboree #19. In questa stessa serata, due generazioni e due stili di R’n’R britannico arriveranno sul main stage al Foro di Senigallia (Marche – AN). Da una parte il cantante Graham Fenton (UK), dall’altra la band The Revolutionaires (UK).

Presentano Alice Balossi (ITA) e Jackson Sloan (UK). Le luci sul palco del Foro si accenderannoalle 21. Il dj che terrà alta l’adrenalina nell’atmosfera per tutta la serata tra un live e l’altro, è dj Voodoo Doll. Alle 21.30, avrà inizio il concerto di Graham Fenton (UK).

Negli anni, Fenton ha lavorato con la crème de la crème della Rock’n’Roll Hall of Fame: Bill Haley, Sonny Burgess, Charlie Rich, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Charlie Gracie, Wanda Jackson, Johnny Cash, Brenda Lee… la lista potrebbe continuare all’infinito. È stato in tour con Carl Perkins e Bo Diddley e ha avuto l’onore di dirigere la band originale del 1957 del suo eroe – l’unico e inimitabile Gene Vincent – The Blue Caps. Non dimentichiamo poi il successo come cantante con la sua band “Matchbox” negli anni ’80! Vincitore del golden disc award per la sua hit record ‘Rockabilly Rebel’, si è esibito in tutto il mondo e ha vissuto all’insegna del Rock’n’Roll. Da bambino è cresciuto ascoltando Elvis Presley, Buddy Holly e Bill Haley e come musicista non ha mai smesso di ripercorre i passi delle leggende degli anni ’50 e degli eroi della radio, contribuendo a mantenere vivi il cuore e l’anima del Rock’n’Roll. A Senigallia sarà affiancato dalla house band del Festival, i Good Fellas (ITA), i bravissimi ragazzi dello Swing che hanno esperienza, competenza e sound R’n’R da vendere.

La serata proseguirà poi alle 23.15 con altrettanta energia e entusiasmo grazie a The Revolutionaires (UK), band di jumpin’ hot Rhythm & Blues che negli ultimi dieci anni si è conquistata un posto d’onore nella scena R’n’R, in particolare in nord Europa. Sono atomici e il loro sound è una trasfusione d’energia. Questa potente band apre nuove strade della musica live con un indimenticabile stile. Inizialmente influenzati dal R&B anni ‘40 e ’50, in particolare da Louis Jordan, Big Joe Turner, Little Richard, Chuck Berry e Roy Brown, i Revolutionaires hanno poi scelto un approccio più “aggressivo”, vicino agli artisti blues modernitipo Stevie Ray Vaughan e Mike Henderson. È proprio questo mix che contribuisce a creare il loro caratteristico e potente sound. Negli ultimi dieci anni, la band ha conquistato un posto d’onore nell’ambiente “rockin’” inglese ed europeo, così come nella scena blues. Hanno suonato in Francia, Belgio, Olanda, Germania, Norvegia, Danimarca, Spagna, Malta, Dubai. Si sono esibiti in numerosi festival e hanno intrapreso anche un progetto con una big band. Il gruppo infiamma il palco con un’energica line-up e un forte sound, creando un’atmosfera indimenticabile.

Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano sta attraversando il cielo estivo di Senigallia (Marche – AN). Il fenomeno è visibile per ben 12 giorni, dall’1 al 12 agosto.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

