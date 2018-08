Un grande palco in più debutta con il Gospel. E poi Dance Show, Honky-Tonk, R’n’B La giornata del 5 agosto è quella che completa a Senigallia il grande affresco del Summer Jamboree #19

Un grande palco in più, un nuovo progetto musicale in prima assoluta, le emozioni della Sunday Praise e del Gospel, il coinvolgente Dance Show, l’energia Honky-Tonk di un asso veterano del genere e la grinta R’n’B di giovanissimi in esclusiva europea, il dopofestival alla Rotonda, un Vintage Market ancora più ricco.

La giornata del 5 agosto si preannuncia più che intensa per i fan del Summer Jamboree in corso a Senigallia (Marche – AN) fino al 12 agosto. Presentano Alice Balossi (ITA) e Jackson Sloan (UK).

La prima domenica di Festival è quella che completa il grande affresco della “hottest rockin’ holiday on Earth”. Al già notevole numero di luoghi festivalieri dislocati in giro per il centro di Senigallia, si aggiunge infatti quello di Piazza Garibaldi, di diritto tra i luoghi più rappresentativi del Festival. Oltre a ospitare un terzo grande palco, lo Smeg Stage, per i concerti e i Dance Show, la piazza contiene anche un altro frizzante tratto di Vintage Market a disposizione dei fan. Cuore che pulsa all’unisono con gli altri magnifici spazi di Senigallia coinvolti dal sogno anni ’50, l’inaugurazione del palco di piazza Garibaldi spetta a una vera festa di armonie irresistibili: la “Sunday Praise”.

Dalle 20.30 alle 21.30, con le luci e l’aria fresca del crepuscolo, la magia del Gospel e della “preghiera domenicale” prenderanno corpo grazie ai Golden Voices of Gospel (USA). Questa storica formazione arriva dagli Stati Uniti ed è composta da artisti professionisti della scena gospel americana. Da 20 anni, guidati dal direttore musicale Reverendo Dwight Robson, presentano Spirituals e Gospel tradizionali diffondendo la musica pastorale afroamericana in tutto il mondo. Ospiti di festival e chiese anche in Europa, i Golden Voices of Gospel sono inoltre stati coristi per personaggi famosi del calibro di Michael Jackson, Mariah Carey, Howard Carpendale, Florian Silbereisen, Mireille Mathieu, Peter Kraus, Andre Rieu, Ross Anthony, Nana Mouskouri. Sono presenti anche nel nuovo cd di Helene Fischer, in cui l’accompagnano in “Wenn du Lachst”.

Il pubblico avrà due occasioni per ascoltarli: dalle 20.30 alle 21.30 e dalle 22.30 alle 23.30. Nella pausa tra un’emozione gospel e l’altra, il palco si infiammerà a ritmo di “Dance Show”! Alcuni tra i migliori ballerini della scena internazionale, nonché docenti del “Summer Jamboree Dance Camp 2018” in corso fino all’11 agosto, si esibiranno in un entusiasmante spettacolo all’ultimo step. Dalle 21.30 alle 22, sul palco vedremo le evoluzioni R’n’R di Steve (USA), Chanzie (USA), Markus (SWE) e Lizette (SWE). I djs che si alterneranno in consolle per tutta la serata tra un live e l’altro, a partire dalle 18.30, sono DJ Axel Woodpecker e a seguire DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Terry Elliott, DJ Heidi e DJ Rocketeer. Il palco principale del Summer Jamboree, al Foro Annonario, richiamerà il pubblico per una punta di diamante dell’Honky-Tonk, Dale Watson (USA) in esclusiva europea (inizio alle 23.15). Backing band Don Diego Trio. Da più di vent’anni, Watson porta avanti la tradizione di Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson con il suo stile “Ameripolitan” di musica roots americana. Anticonformista e ribelle della Country Music, la sua carriera è tale che sta conquistando uno status leggendario, riuscendo a dire la sua, pur mantenendo l’integrità e la passione dell’autentica Country music. Qualità che dimostrano di avere anche i giovanissimi Cat Lee King and His Cocks (DE), una delle band emergenti più importanti d’Europa nella scena del Rhythm’n’Blues anni ’40 e dell’autentico Rock’n’Roll che suonerà in apertura sul palco del Foro prima di Dale Watson (inizio concerto alle 21.30). Riescono a combinare combinando le nostalgiche atmosfere anni ’40 e ’50 con tutta l’energia della loro giovane età. Dj della serata: DJ Shuffle DeLuxe.

Altro appuntamento importante della giornata è il debutto molto atteso degli Offbeat (ITA), nuova formazione nata dall’incontro di tre musicisti storici del circuito Rockabilly, R’n’R italiano ed internazionale. E che personaggi:Marco Di Maggio, Blasco Mirabella, Max Zampini. Suoneranno al Kraken Stage dei Giardini della Rocca, in doppio set alle 20 e alle 22. Chi poi vorrà riascoltarli, potrà farlo martedì 7 agosto sul palco di Piazza Garibaldi. Il trio si sta preparando alla grande per questa prima assoluta e per questo motivo ha scelto di esibirsi in quella che considerano la più importante vetrina di Rock and Roll al mondo: il Summer Jamboree. Marco di Maggio è uno dei più virtuosi chitarristi della scena mondiale, membro onorario della Official Rockabilly & Country Music Hall of Fame con un bagaglio artistico davvero invidiabile. Blasco Mirabella è il decano dei contrabbassisti italiani, membro di storiche band siciliane che hanno fatto la storia della scena “fifties” fin dagli anni ’80: The Boppin’ Kids, The Silver Trio, The Blues Boppers… Max Zampini è uno degli artisti più importanti della scena Rock’n’Roll italiana all’estero. Chitarrista e cantante degli Starliters per oltre vent’anni ed oggi con Rockin’ Bonnie Western Bound Combo in ambito Western Swing, Honky Tonk e Country tradizionale. I Giardini della Rocca si accendono già alle 18 con la lezione di ballo gratuita e fino alle 20 si può ballare sul record hop dei djs ospiti, prima che abbia inizio la serata live. Il 5 agosto, a scaldare l’atmosfera prima, durante e dopo, ci pensano DJ Giusy Wild, DJ Slim, DJ Sauro Dall’Olio e DJ Steiger.

La giornata del Summer Jamboree inizia, come ormai da tradizione, puntuale al rintocco del mezzogiorno. Alle 12 infatti, si accende la consolle del Mascalzone (lungomare Alighieri) con lastaffetta di djs internazionali e il R’n’R in sottofondo sulla spiaggia fino alle 18. Il 5 agosto, il record hop è a cura di DJ Cannonball, DJ Voodoo Doll, DJ Mickey Melodies e DJ Muffin Man. Per i ballerini, la giornata inizia prima! Le lezioni del Dance Camp per imparare Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jazz, Shag, Jive e molte altre specialità, si svolgono alla Rotonda a Mare e al Teatro La Fenice (palco e foyer) a partire dalle 11.30. Iscrizioni dalle 10 alle 11 esclusivamente alla Rotonda a Mare. Dalle 17 alle 01, si attiva anche il Rockin’ Village con tutte le attività che coinvolgono i Giardini della Rocca, P.zza Manni, P.zza del Duca e Piazza Garibaldi, ovvero Vintage Market e street food. In piazza Simoncelli c’è il Park Auto USA & Moto pre 1969, mentre al parcheggio ex Gil di via Leopardi c’è il Park Moto Custom & Café Racer. Dalle 18, il richiamo è al Kraken Stage ai Giardini della Rocca dove dalle 18 alle 19 si svolge la lezione di ballo gratuita. In piazza del Duca al Caffè Bicchia c’è lo Street Corner con record hop dalle 19 alle 01: DJ Skinny Mule, DJ Cannonball, DJ Andy Fisher e DJ Vangelis. La giornata si conclude nell’elegante abbraccio della Rotonda a Mare, con il dopofestival dalle 01 alle 04. I posti sono limitati (400 posti). I djs che faranno danzare i protagonisti del dopofestival nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 agosto sono DJ Elwood, DJ Jay Cee, DJ Big 10 Inch. Ingresso euro 12

Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano sta attraversando il cielo estivo di Senigallia (Marche – AN). Il fenomeno è visibile per ben 12 giorni, dall’1 fino al 12 agosto (1/3 agosto prefestival).

PROGRAMMA Dom. | Sun. 5 Agosto | August

11.30 – 17.45 Dance Camp

Rotonda a mare | Scuola Pascoli | Teatro La Fenice

Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jazz, Shag, Jive…

Info & Registrations: 10.00 – 11.00 Rotonda a Mare

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 13.30 DJ Cannonball

13.30 – 15.00 DJ Voodoo Doll

15.00 – 16.30 DJ Mickey Melodies

16.30 – 18.00 DJ Muffin Man

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Piazza Garibaldi: Vintage Market

P.zza Simoncelli: Park Auto USA & Moto pre 1969

Parcheggio ex Gil | Via Leopardi: Park Moto Custom & Café Racer

Kraken Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Giusy Wild

20.00 – 21.00 OFFBEAT ITA

21.00 – 22.00 DJ Slim

22.00 – 23.00 OFFBEAT ITA

23.00 – 24.00 DJ Sauro Dall’Olio

00.00 – 01.30 DJ Steiger

Smeg Stage | Piazza Garibaldi

18.30 – 19.30 DJ Axel Woodpecker

19.30 – 20.30 DJ At’s Crazy Record Hop

20.30 – 21.30 SUNDAY PRAISE with the GOLDEN VOICES OF GOSPEL USA

21.30 – 22.00 DANCE SHOW starring STEVE USA CHANZIE USA MARKUS SWE LIZETTE SWE

22.00 – 22.30 DJ Terry Elliott

22.30 – 23.30 SUNDAY PRAISE with the GOLDEN VOICES OF GOSPEL USA

23.30 – 00.30 DJ Heidi

00.30 – 01.30 DJ Rocketeer

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Skinny Mule

20.30 – 22.00 DJ Cannonball

22.00 – 23.30 DJ Andy Fisher

23.30 – 01.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Shuffle DeLuxe

21.30 – 22.45 CAT LEE KING AND HIS COCKS DE

22.45 – 23.15 DJ Shuffle DeLuxe

23.15 – 00.30 DALE WATSON USA

00.30 – 01.30 DJ Shuffle DeLuxe

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 02.00 DJ Elwood

02.00 – 03.00 DJ Jay Cee

03.00 – 04.00 DJ Big 10 Inch

Ingresso euro 12