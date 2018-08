“Risonanza Mobile all’ospedale di Senigallia: costo totale 135.224 euro per 4 mesi” Il comitato per la difesa dell'ospedale: "Utilizzata due giorni a settimana, costerebbe oltre 4mila euro al giorno"

Risonanza Mobile: costo totale 135.224 euro per 4 mesi.

Trova la differenza: “A chi fareste gestire i soldi pubblici?”

Bevilacqua dice: “Questa soluzione è arrivata grazie ad una accelerazione delle procedure da parte dell’ASUR Marche – Area Vasta : la soluzione del noleggio della Risonanza Magnetica mette dunque la parola fine ai disagi relativi a questa attività, e non solo saranno effettuati gli esami diagnostici grazie al mezzo mobile, ma è stata contemporaneamente incrementata l’attività in collaborazione con la Casa di Cura Villa Silvia”.

Non dice il costo di questa “soluzione” (!?!?) La “soluzione” la diciamo noi!

Considerando affitto con installazione ed Iva di 135.224 euro per 4 mesi, al mese sono 33.806 euro, a settimana 8.451 euro e,considerando l’utilizzo veramente ridotto di due soli giorni a settimana, è come se costasse 4.225 euro al giorno per fare 10 esami al giorno.

E solo per i pazienti interni all’Ospedale!

Costano cari i ritardi di installazione ai cittadini… Inoltre i pazienti esterni dove vanno?

Perché non sfruttare la tanto agognata installazione tutti i giorni ed aprire le prenotazioni anche agli esterni?

Magari in questo modo si risparmierebbero anche i soldi stanziati per ampliare la convenzione al fine di aumentare il numero degli esami e far fronte alle necessità dei senigalliesi e non solo, vista la stagione turistica al culmine.

E poi, perché non lavorare giorno e notte per rendere operativa quella imballata da 4 anni?

Riportiamo il commento di una dipendente ospedaliera: “E io me la prendo in saccoccia e sono costretta ad andare all’INRCA per effettuare un esame che a Senigallia e riservato solo ai ricoverati… Che fortuna!”

Cosa risponde dott. Bevilacqua ai cittadini?

“Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re…” Renato Zero anno 1979

da Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia