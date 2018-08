Al Summer Jamboree per il Big Hawaiian Party la California del Surf arriva a Senigallia David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) eccezionalmente sullo stesso palco

383 Letture Cultura e Spettacoli

Dalle spiagge più belle della East Coast americana alla elegante spiaggia di velluto marchigiana sul prestigioso palco del “Big Hawaiian Party on the Beach”, la grande festa hawaiiana sulla riviera adriatica!

Mercoledì 8 agosto, in esclusiva europea per il Summer Jamboree #19, la California del Surf arriva a Senigallia (Marche – AN) con due icone del calibro di David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean). Il loro prezioso bagaglio contiene il fascino del sogno americano dell’epoca vissuto in prima persona e racconti che appartengono alla storia del R’n’R e ne hanno costruito il mito.

Immersi nello scenario da sogno esotico che la spiaggia di velluto sa evocare, e che già anni fa agli esordi della festa spinse Freddie Bell a esclamare che “le Hawaii stanno a Senigallia!”, queste due leggende suoneranno eccezionalmente insieme sullo stesso palco, riproponendo i successi sui quali si posa tanta musica successiva. Ad affiancarli, ci saranno i formidabili musicisti della Surf City Allstars (USA).

Biglietto di ingresso euro 12. Apertura cancelli ore 18. I biglietti sono acquistabili già in questi giorni presso l’info point del Summer Jamboree senza diritti di prevendita in Piazza Manni (oppure disponibili in prevendita on-line su ciaotickets.com). Si consiglia l’acquisto dei biglietti sin da ora all’Info Point in piazza Manni al fine di evitare il congestionamento delle file all’ingresso.

Quello di quest’anno sarà un Hawaiian Party on the beach molto importante per la caratura degli ospiti e della musica, così come tutto il programma del “Summer Jamboree” #19, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso a Senigallia fino al 12 agosto. Con uno speciale mix di Surf, Doo-wop e Rock’n’Roll, il Big Hawaiian Party on the beach è diventato uno degli appuntamenti imprescindibili del Festival atteso da migliaia di fan. Negli anni l’evento è cresciuto grazie all’entusiasmo dei partecipanti e al passaparola, diventando “il” party sulla spiaggia, il raduno a piedi nudi sulla sabbia più ricercato dell’estate italiana.

Come hanno già fatto tantissimi festival musicali in tutto il mondo, il Summer Jamboree #19 aderirà alla campagna EcoCannucce di Marevivo durante il Big Hawaiian Party, per portare all’attenzione della società civile il tema della plastica usa e getta. Con questa campagna Marevivo Italia vuole provare a ridurre drasticamente il consumo di cannucce in plastica per salvaguardare l’ambiente marino, e non solo. Lo fa chiedendo di rinunciare al suo utilizzo o invitando all’uso di cannucce biodegradabili, che saranno presenti al Big Hawaiian Party che utilizzerà anche bicchieri biodegradabili.

Insieme a Carl Wilson, si può certamente affermare che David Marks contribuì a creare il sound tipico dei Beach Boys, lo speciale suono di chitarra Surf che rendeva potenti le loro hit. Oggi Marks continua a portare in tour quei successi e a rinnovarne l’energia spensierata e coinvolgente. Ha suonato e cantato pezzi tra cui Surfin’ Safari, Surfin’ USA, Surfer Girl, Catch a Wave, Little Deuce Coupe, 409, Shut Down, In My Room e molti altri, che i fan potranno riascoltare dal vivo sulla spiaggia.

Nella stessa serata si passerà dal Surf di Marks alle armonie Doo-wop di Dean Torrence, co-fondatore del mitico duo Jan&Dean. Anche in questo caso si tratta di un’avventura musicale e d’amicizia che ebbe inizio ai tempi delle scuole superiori, negli anni Cinquanta, alla fine dei quali, il duo era sulla cresta dell’onda con diversi pezzi di successo. Oggi, Dean Torrence continua a proporre in giro per il mondo successi come Surf city, Heart and Soul (rilanciata anche dal film “Big” con Tom Hanks), New girl in school, The little old lady from Pasadena, Drag city, Honolulu Lulu, tutti pezzi che raggiunsero la vetta delle chart di allora.

Per proseguire la lunga notte di festa, dopo gli idoli in arrivo dalla California, i fan potranno divertirsi con la travolgente musica di Greg, Max Paiella e i Jolly Rockers. Musicisti, attori, autori, intrattenitori. Storici amici ed ospiti fissi del Festival, Greg e Paiella uniscono la loro sconfinata competenza musicale alla comicità di irresistibili gag. Sono divenuti per acclamazione l’house band dell’Hawaiian Party del Summer Jamboree. Uno show nello show tra allegre camicie floreali, spensieratezza e grande musica.

La festa, ospitata sul Lungomare Mameli, 178 davanti all’Acquapazza, avrà inizio già nel pomeriggio dalle 18 (orario di apertura dei cancelli) con i record hop di, DJ Big 10 Inch, At’s Crazy Record Hop, DJ Vangelis. Alle 21,30 avrà inizio il concerto dei Surf City Allstars feat. David Marks (Beach Boys) and Dean Torrence (Jan & Dean) USA seguito da un nuovo record hop con DJ Rocketeer. Il concerto dei The Jolly Rockers Ita feat. Greg & Max Paiella inizierà alla mezzanotte seguito da una strepitosa DJs all night long.

All’interno dell’area spettacolo si potrà cenare presso il ristorante Acquapazza e negli street food partner dell’evento.

Da tutto il mondo si sono dati appuntamento per la vacanza più hot and roll dell’estate! Non resta che segnarsi la data e arrivare per tempo: 8 agosto a Senigallia, giorno in cui ci saranno due treni speciali notturni per il Big Hawaiian Party!

Il treno speciale diretto a San Benedetto nella notte tra l’8 e il 9 agosto partirà dalla stazione di Senigallia alle 03.25, facendo fermate intermedie a Marzocca, Montemarciano, Falconara, Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Arrivo previsto a San Benedetto alle 03.10.

Il treno speciale diretto a Rimini partirà alle 03.37 facendo tappa a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare, con arrivo previsto alle 02.32.

I biglietti sono in vendita direttamente dall’APP del Summer Jamboree, dove si possono trovare anche tutte le news sugli eventi e sul festival. Inoltre, si potranno reperire nelle Biglietterie Trenitalia, self-service, sito web Trenitalia.com, App Trenitalia, punti vendita Lottomatica – Puntorete – Sisal, agenzie di viaggio abilitate.

Per chi viene in auto a Senigallia al Summer Jamboree ci saranno dei bus navetta gratuiti dal centro storico di Senigallia per il Big Hawaiian Party on the Beach dalle 17.00 alle 04.00, orario continuato Stazione Ferroviaria > Hawaiian party (Via Niccolò Tommaseo); Hawaiian party (Via Niccolò Tommaseo) > Stazione Ferroviaria

Programma Big Hawaiian Party On The Beach

Acquapazza | Lungomare Mameli, 178

Hawaiian stage Spiaggia | Beach

15.30 Sound check

18.00 Gates open

18.00 – 19.30 DJ Big 10 Inch

19.30 – 20.30 DJ At’s Crazy Record Hop

20.30 – 21.30 DJ Vangelis

21.30 – 23.00 Surf City Allstars feat. David Marks (Beach Boys) and Dean Torrence (Jan & Dean) USA

23.00 – 24.00 DJ Rocketeer

00.00 – 01.30 The Jolly Rockers Ita feat. Greg & Max Paiella

01.30 – 02.30 DJs At’s Crazy Record Hop | Big 10 Inch | Vangelis | Rocketeer

02.30 – DJs all night long

Ingresso euro 12

Free Bus Service: dalle 17.00 alle 04.00 orario continuato: Stazione Ferroviaria > Hawaiian party (Via Niccolò Tommaseo); Hawaiian party (Via Niccolò Tommaseo)> Stazione Ferroviaria

Il Big Hawaiian Party on the Beach accoglie migliaia di appassionati dall’Italia e dell’estero rivelandosi un momento di impatto energetico incredibile. Allegria, spensieratezza e spettacolare musica dal vivo, in uno scenario naturale da favola.

La sabbia calda sotto i piedi, un mare di camicie e abiti floreali, brillantina, glamour anni ’50, il tramonto in riva al mare dove come ha raccontato Andrea Walter, per la rivista tedesca MARE “La spiaggia diventa un palcoscenico, una fiction che dopo sbarca su Facebook e Instagram.

Sullo sfondo si sente il mormorio delle onde, così belle, e il cielo si tinge di rosa e di musica. In spiaggia nascono scene d’amore, ci si tiene per mano, si indicano stelle, si scambiano dolci baci. Dei giovani pieni di innocenza. Magari un giorno racconteranno ai nipoti del loro primo amore sulla spiaggia di Senigallia, quella volta lì ‘nei vecchi tempi’“.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official