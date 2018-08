Con i consigli dello chef Luca Santini, prepariamo i Muffin al cacao senza lattosio Una deliziosa ricetta "da leccarsi i baffi" per la rubrica di cucina di Senigallia Notizie

133 Letture Grande Max: Ricette

E’ dolcissima, questa settimana, l’atmosfera in “cucina” a Senigallia Notizie. Dolce come la ricetta che ci presenta Luca Santini, chef dell’hotel Turistica di Senigallia e presidente dell’Associazione Cuochi Marche, il quale ci concede gentilmente la pubblicazione di alcuni piatti con la sua firma e i suoi consigli di preparazione, con i quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola, per stupire e far leccare i baffi ai vostri ospiti.

Muffin al cacao senza lattosio

Ingredienti

Farina 00 gr. 250

Zucchero di canna gr. 200

Acqua tiepida n. 60

Agente lievitante gr. 15

Latte di soia ml. 200

Olio di girasole ml. 80

Procedimento

In un recipiente mescolare lo zucchero con il latte, aggiungere l’acqua e l’olio.

Setacciare il cacao, la farina ed il lievito.

Unire alcomposto e girare accuratamente con una frusta affinchè ilcomposto risulti liscio e dall’aspetto lucido.

Versare il composto ottenuto negli stampinida muffin.

Cuocere in forno preriscaldato a 160° per 15 minuti.