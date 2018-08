Tatuaggi old school non stop dalle 16 alle 02 al Summer Jamboree #19 Venerdì 3 agosto, alla Rotonda a Mare di Senigallia, c’è il “WALK IN TATTOO”

Tatuaggi old school non stop dalle 16 alle 02 senza appuntamento. L’occasione più unica che rara si svolgerà venerdì 3 agosto alla Rotonda a Mare di Senigallia, nell’ambito della caleidoscopica programmazione del Summer Jamboree #19, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino al 12 agosto.



L’iniziativa si intitola “WALK IN TATTOO” e trasformerà la Rotonda in un paese dei balocchi per gli amanti di questa arte. Interverranno professionisti da tutta Italia: Maurizio Basile, Marcello Basile, Luca Testadiferro, Alex Santucci, Mr. Jack, Vincent Zattera, Emanuele Peren, Kelly Red, Marco Tupone, Federico Zenobi. Ospite speciale, Gippi Rondinella, uno dei pionieri – e da qualcuno considerato il padrino – del tatuaggio italiano, fondatore dello storico Tattooing Demon Studio di Roma. Artigiano dei tatuaggi, viaggiatore, Rondinella ha conosciuto diverse leggende del tatuaggio tradizionale statunitense, tra cui Mike Malone, Brian Everett e Felix Leu.

Molti nuovi tattoo artist della scena contemporanea gli sono idealmente debitori. In occasione del Walk In Tattoo, è in programma anche la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale, una collezione privata di tavole originali. Il tatuaggio old school predilige una grafica semplice e diretta, con disegni riconoscibili anche da lontano, con un carico emotivo e romantico, retrò più evidente rispetto a quelli tribali. Rose, rondinelle, marinai, tigri e pantere rampanti, teschi e pugnali sono le immagini più gettonate.

Volti femminili esotici, sirene o donne avvolte da serpenti, il sole che sorge dal mare con il contorno di gabbiani, sono alcuni dei disegni che hanno fatto la storia del tatuaggio tradizionale e che riecheggiano nell’iconografia tipica degli anni Quaranta e Cinquanta. Tutto l’evento sarà accompagnato dal sottofondo easy listening a cura di Dj AT’s Crazy Record Hop (NL), Mickey Melodies (ITA), Rocketeer (ITA), Jay Cee (FRA), Muffin Man (UK).

Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano, sta attraversando il cielo estivo di Senigallia, grazie al Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ‘50. Il fenomeno ha avuto inizio mercoledì 1 agosto e proseguirà con perfetta visibilità fino al 12 agosto. Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Infopoint

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official