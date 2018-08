Vento potente di R’n’R a Senigallia venerdì 3 agosto Ultima giornata di prefestival al Summer Jamboree #19

Soffia un potente vento di R’n’R al Summer Jamboree, venerdì 3 agosto. E siamo ancora solo alla fase di prefestival. Il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso a Senigallia (Marche – AN) dall’1 al 12 agosto, sta già mostrando lo spessore line up di quest’anno. Sul palco del Kraken Stage ai Giardini della Rocca, i live raddoppiano e arrivano il pianista Mitch Woods (USA), portavoce e riferimento per il patrimonio della musica Blues americana da decenni e fautore del “Rock-a-Boogie”, e Cat Lee King and His Cocks (DE), una della band emergenti più importanti d’Europa nella scena del Rhythm’n’Blues anni ’40.



La serata sarà arricchita dalla presenza accanto a Woods, dei Good Fellas (ITA), la house band del Festival che da anni contribuisce al suono e alla ritmica di artisti di caratura mondiale. Quella del 3 agosto è una delle giornate indicative dell’anima del Festival, da 19 anni attento a portare sia i testimoni viventi del R’n’R USA, sia gli astri nascenti della scena mondiale, grazie ai quali questa magnifica storia continua.

Altri protagonisti della giornata sono senz’altro i dj internazionali ospiti di questa edizione che, dalle 12 fino a tarda notte, disegnano il costante sottofondo R’n’R in città. Si parte a mezzogiorno con il record hop al Mascalzone (lungomare Alighieri) e la staffetta di DJ Steiger, Giusy Wild, Skinny Mule, Voodoo Doll. Dalle 19, allo Street Corner in piazza del Duca (Cafè Bicchia) ci sono Big 10 Inch, Heidi, Terry Elliott, Giusy Wild. Nella caleidoscopica programmazione della XIX edizione del Summer Jamboree e della giornata di venerdì 3 agosto, spicca il progetto speciale “Walk In TATTOO”, Tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento. Basterà ritrovarsi alla Rotonda a mare dalle 16 alle 02.00.

All’evento interverranno gli artisti: Maurizio Basile, Marcello Basile, Luca Testadiferro, Alex Santucci, Mr. Jack, Vincent Zattera, Emanuele Peren, Kelly Red, Marco Tupone, Federico Zenobi, e, ospite speciale, Gippi Rondinella, pioniere della tattoo art in Italia. In occasione del Walk In è in programma la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale, una collezione privata di tavole originali. Il Walk In sarà accompagnato dalla musica dei Dj AT’s Crazy Record Hop, Mickey Melodies, Rocketeer, Jay Cee, Muffin Man. Dalle 17 si attiva il Rockin’ Village, traboccante di meraviglie da collezione e con street food delizioso in diversi punti del centro.

Fino alle 01.00, ci si può divertire a curiosare tra gli stand del Vintage Market, con oltre 80 espositori selezionati e sempre più specializzati, disposti tra i Giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca. Per chi vuole sentirsi perfettamente in stile, quest’anno c’è anche la novità del Vintage Hair and Beauty, riservato alle donne. Alle 18, l’appuntamento è al Kraken Stage ai Giardini della Rocca dove fino alle 19, si svolge la Lezione di ballo gratuita, aperta a tutti e condotta da docenti professionisti e campioni di specialità.

I DJ Shuffle DeLuxe, Steiger, Rocketeer si occuperanno di tenere alta l’adrenalina R’n’R prima, durante e dopo gli attesi live della serata, quelli di Cat Lee King and His Cocks (DE) alle 20 e alle 21.30 e a seguire Mitch Woods (USA), alle 23 e alle 00.30. Giovanissimi, Cat Lee King and His Cocks (DE) sono una della band emergenti più importanti d’Europa nella scena del Rhythm’n’Blues anni ’40 e dell’autentico Rock’n’Roll.

Riescono a combinare nostalgiche atmosfere anni ’40 e ’50 con tutta l’energia e la freschezza della gioventù. Un piano Honky-tonk, una jump blues guitar, ritmi coinvolgenti e un’indimenticabile voce stridente che ti fa venire la pelle d’oca, contribuiscono a rendere interessante e originale questa formazione. Guidato dal carismatico leader Cat Lee King, questo gruppo di vivacissimi ragazzi di Bonn (Germania) sa come mettere in piedi un live show pieno di energia, che scatena il pubblico a ogni esibizione! Il loro repertorio è un elegante mix di canzoni più o meno conosciute e tracce originali, dal Blues al R’n’B fino al selvaggio Rock’n’Roll. Chiunque ami il Rhythm’n’Blues correrà ad ascoltare questa band. Si potranno riascoltare il 5 agosto sul palco del Foro.

L’artista big della serata è Mitch Woods (USA), cantante e pianista che con i suoi Rocket 88’s ha portato alta la fiaccola del grande patrimonio della musica Blues americana. Non a caso, nel 2012, Woods è entrato a far parte del National Blues Hall of Fame insieme ad altri artisti leggendari. Per l’occasione sarà affiancato dalla house band dei Good Fellas (ITA). Jump Blues, Boogie Woogie, New Orleans R’n’B sono le sue specialità.

La sua iniziazione al piano Blues e Boogie Woogie avvenne a Brooklyn negli anni ’50, quando aveva solo 8 anni. Da allora Mitch Woods ha collaborato con alcuni degli artisti storicamente più influenti del mondo del Blues e si è esibito senza sosta in tutto il mondo. Prendendo ispirazione dalle tendenze della fine degli anni ’40-inizio anni ’50, Mitch Woods porta una ventata di aria fresca nella musica che ha anticipato il Rock’n’Roll. La sua musica riprende le band “jumpin’n’jivin’, shoutin’n’honkin’, pumpin’n’poundin’” di Louis Jordan, Wynonie Harris, Joe e Jimmy Liggins, Amos Milburn, e Roy Milton. Con una bella dose del Rhythm’n’Blues di New Orleans, un pile-drivin’ piano e alcune delle sue canzoni, Woods crea il suo stile unico, che gli piace chiamare “Rock-a-Boogie”. Uno sciame brillantissimo di stelle musicali del sogno americano sta attraversando il cielo estivo di Senigallia grazie al Summer Jamboree#19. Il fenomeno sarà visibile per ben 12 giorni, dall’1 al 12 agosto (1/3 agosto prefestival).

