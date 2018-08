Regione Marche, approvata proposta di legge per la riduzione della plastica in mare Sandro Bisonni: "un altro passo determinante per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente"

“Un altro passo determinante per la tutela e la salvaguardia del nostro ambiente“. Così Sandro Bisonni (Gruppo misto) dopo il via libera da parte del Consiglio regionale per la Proposta di legge sulle disposizioni per favorire la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge.