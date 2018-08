Torna a Senigallia la gara di ballo a squadre del Summer Jamboree Coppie di ballerini anche non professionisti daranno il meglio di sé in non più di un minuto

Torna la Gara di ballo a squadre del Summer Jamboree e le iscrizioni sono aperte! Dopo il successo e gli apprezzamenti ricevuti anche l’anno scorso, il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso a Senigallia (Marche – AN) fino al 12 agosto, torna a proporre questo elettrizzante appuntamento che vede confrontarsi a passo di swing, boogie e altre specialità R’n’R, coppie di ballerini anche non professionisti.

La gara avrà luogo venerdì 10 agosto allo Smeg Stage, il palco di piazza Garibaldi, sotto gli occhi di un pubblico appassionato, tra un set live e l’altro di Roy Kay Trio (USA). Le coppie che formano le varie squadre avranno un minuto al massimo per giocarsi tutto e dare il meglio di sé nelle specialità scelte.

Si tratta di un appuntamento che piace moltissimo al pubblico e ai ballerini, sulla scia dell’interesse per la danza che negli ultimi anni ha preso piede in tutta Europa e in Italia anche grazie al Summer Jamboree. Durante la XIX edizione del Festival sono tante le occasioni dedicate al ballo in stile, a cominciare dal Dance Camp che avrà inizio il 4 agosto, passando per i Dance Show (4 e 5 agosto), le lezioni di ballo gratuite tutti i giorni dalle 18 alle 19 ai giardini della Rocca, finendo con i favolosi dopofestival alla Rotonda a Mare (4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 agosto).

Tutti si potranno iscrivere rigorosamente in coppia e le squadre verranno composte esclusivamente a sorteggio tra quelle iscritte. Non sarà permesso alcun tipo di accordo preliminare. Tutto lasciato al caso dunque, compreso il livello di capacità e la nazionalità. Un aspetto che rende ancora più emozionante e avvincente questa gara.

Le squadre sono formate da un minimo di 3 coppie. Il numero massimo non è previsto e sarà stabilito in base alle iscrizioni. Le coppie potranno scegliere tra Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Charleston, Shag e Tip Tap. Le squadre si fronteggeranno disposte ai lati del palco e al via, coppia dopo coppia, una per volta aspetteranno il proprio turno per guadagnare il centro pista e danzare tutto in un minuto, nella specialità scelta.

Tra gli applausi del pubblico, i giudici decreteranno la squadra vincitrice – e non la singola coppia – tenendo conto del risultato complessivo di tutte le coppie della squadra. La giuria sarà scelta individuando alcuni tra gli artisti presenti al Festival che posseggono comprovata esperienza di ballo e musica.

Alla squadra vincente andranno in palio premi firmati Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi.

