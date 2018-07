Musinf: incontro per la formazione dell’archivio di fotografia della moda Iniziativa per la cui organizzazione saranno impegnate le fotografe dell'Associazione Io Fotoreporter Donna

51 Letture Associazioni

Nelle proiezioni e negli incontri svoltisi venerdì e sabato mattina al Musinf i fotografi Patrizia Lo Conte e Marco Mandolini hanno illustrato al prof. Bugatti,direttore del Musinf, la documentazione fotografica sul tema della formazione, del fashion e della moda, realizzata in occasione della prima edizione del gran defilé “ Senigallia Collezioni”, che ha avuto luogo recentemente in Piazza della Libertà.



Si tratta, come hanno premesso Lo Conte e Mandolini, di una vasta documentazione realizzata, nell’ambito delle attività didattiche, da docenti ed allievi del corso di fotogiornalismo del Musinf, accreditati per l’occasione dagli organizzatori dell’evento.

Visto l’interesse della documentazione realizzata da Patrizia Lo Conte, Marco Mandolini, Tommaso Cimarelli, Letizia Palazzesi, Alfonso Napolitano e Stefano Bascone, è stata richiesta al prof. Bugatti, la costituzione presso il Musinf di uno specifico “Archivio di Fotografia della Moda”.

Iniziativa per la cui organizzazione e accessibilità on line, attraverso il sito del Musinf, saranno impegnate le fotografe dell’Associazione Io Fotoreporter Donna (Patrizia Lo Conte, Anna Mencaroni, Stefania Ronchini, Letizia Palazzesi e Anna Mancini). L’evento di Senigallia Collezioni è stato organizzato da Marche Expo, con il contributo istituzionale del Comune di Senigallia, della Fondazione Città di Senigallia, della Confcommercio Marche Centrali e della Regione Marche per promuovere il settore della moda, individuato come settore trainante dell’economia nazionale, ma rilevante. anche a livello locale, coinvolgendo istituti, stilisti, attività locali e nazionali. La location dell’evento è stata quella di Piazza della Libertà che offre sullo sfondo uno scenario simbolico per Senigallia: quello della Rotonda a Mare.

A questo evento senigalliese hanno partecipato tv e scuole da tutt’Italia. Tra le scuole della provincia hanno aderito istituti da Jesi, Osimo, l’istituto Bettino Padovano di Senigallia e due scuole da Ancona. Altre scuole si sono iscritte anche da Tolentino, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, da Bari, Milano, Venezia e Perugia. Un incontro, tenutosi al Palazzetto Baviera, per iniziativa dell’Istituto Bettino Padovano ha indicato sviluppi nel settore per il prossimo anno. Il prof. Bugatti ha anche chiesto a Lo Conte e Mandolini di proporre iniziative didattiche sulle tecniche specifiche della fotografia della moda.