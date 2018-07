Il “Summer Jamboree” a portata di smartphone! Ancora più ricca e performante l'app del Summer Jamboree

274 Letture Associazioni

Il “Summer Jamboree” a portata di smartphone! Ancora più performante e più ricca di contenuti, l’app del Summer Jamboree 2018. Il vademecum smart per avere a portata di mano tutte le informazioni sul Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, pronto a travolgere Senigallia dall’1 al 12 agosto con un’ondata di R’n’R, è già scaricabile.



Progettata dalla software house senigalliese Pluservice in collaborazione con il Summer Jamboree, questa applicazione permette di disegnare agevolmente la propria giornata da sogno al Festival e di vivere al meglio la hottest rockin’ holiday on Earth!

Schermata dopo schermata, attraverso questa app si possono scoprire tutti i dettagli del Festival e tutti gli appuntamenti della XIX edizione. I contenuti si possono filtrare per data, luogo o tipologia. Si può consultare ma anche scaricare il programma generale, “scegliere il proprio itinerario R’n’R”, cercare le navette gratuite disponibili per raggiungere i luoghi degli eventi scelti.

La mappa permette la geolocalizzazione delle location degli eventi e delle varie aree del Rockin’ Village nonché di tutti i punti di interesse connessi al Summer Jamboree.

Dalla stessa applicazione è possibile sia avere informazioni su come raggiungere Senigallia con l’auto privata o con i mezzi pubblici, sia individuare il parcheggio più vicino, sia pagare la sosta direttamente. Grande supporto è dato soprattutto a chi desidera raggiungere il Summer Jamboree con i mezzi pubblici, in modo da incentivare una mobilità intelligente e ecologica. Dalla app si potranno dunque cercare tutte le soluzioni di viaggio possibili, arrivando fino all’acquisto del biglietto.

Il servizio vale anche per le tratte gestite da Trenitalia e in particolare per i treni straordinari previsti sulla tratta notturna Senigallia-San Benedetto e Senigallia-Rimini nelle notti di 5, 9, 10, 11, 12 e 13 agosto (con orario allungato in occasione della festa hawaiiana in spiaggia). I biglietti per questi treni speciali si potranno acquistare anche nelle Biglietterie Trenitalia, self-service, sito web Trenitalia.com, App Trenitalia, punti vendita Lottomatica – Puntorete – Sisal, agenzie di viaggio abilitate.

L’applicazione è stata realizzata da Pluservice, software house senigalliese oggi leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni informatiche al servizio della mobilità. La stessa azienda è la proprietaria di myCicero, un’altra applicazione, già attiva da anni sul territorio di Senigallia, con cui è possibile parcheggiare nelle più importanti città italiane, muoversi facilmente con i mezzi pubblici, utilizzare il servizio di bike sharing e molto altro.

Ci sono ancora molti sviluppi del progetto che si potranno apprezzare nei successivi aggiornamenti nel frattempo chi vorrà potrà inviare osservazioni e suggerimenti mobility@summerjamboree.com

Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano è pronto ad attraversare il cielo estivo di Senigallia (Marche – AN). Il fenomeno sarà visibile per ben 12 giorni, dall’1 al 12 agosto (1/3 agosto prefestival).

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Infopoint & ticket

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official