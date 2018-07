Inizia la XIX edizione del Summer Jamboree Line up stellare, artisti da tutto il mondo: Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, Brian Hyland, Graham Fenton

272 Letture Cultura e Spettacoli

Rock and roll a 360 gradi, dagli anni Venti all’exotica, dal bluegrass al rockabilly, Boogie woogie, Swing, Doo Wop, Hillbilly, Western Swing, Surf, Gospel, Rhythm’n’Blues, Blues, Dixieland.

Una line up stellare con artisti da tutto il mondo tra cui Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, il mitico Brian Hyland, il “rockabilly rebel” Graham Fenton, straordinari testimoni viventi della storia del rock’n’roll e nuovi astri che portano avanti l’eredità di questo rivoluzionario fenomeno non solo musicale; 42 concerti (di cui 39 ad ingresso gratuito) e decine di esclusive; 12 giornate di eventi da mezzogiorno alle 4 del mattino, tra piazze cittadine, giardini della Rocca e spiaggia; un Rockin’ Village diffuso per tutto il centro storico di Senigallia con un incredibile Vintage market di oltre 80 espositori specializzati; un incontro sorprendente di bellezza glamour in stile anni Cinquanta; fiammanti auto e moto d’epoca; treni notturni straordinari e servizi gratuiti di navette per raggiungere gli eventi. Spensieratezza, colori vividi e sano divertimento. Tutto questo è Summer Jamboree. Lo spettacolo totale del Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50 arrivato alla XIX edizione, è pronto a travolgere la riviera adriatica e la città di Senigallia con una ondata di magnifico R’n’R, dall’1 al 12 agosto (con tre giorni di prefestival dall’1 al 3).

Al Summer Jamboree anche i giorni feriali sembrano festivi, ogni momento sembra pronto a svelare emozionanti sorprese. Puntuale ad agosto, si rinnova il fenomeno che trasforma la città nel più grande raduno di amanti del R’n’R del mondo e nell’unico inimitabile set da sogno che regala la vacanza più hot and roll dell’estate italiana. Difficile non farsi coinvolgere e non assaporare un po’ di quella magia.

Quest’anno i presentatori del Festival sono Alice Balossi (ITA), blogger pasticcera e pin-up molto popolare nei social e in tv, e Jackson Sloan (UK), frontman esperto, di gran talento e presenza sul palco.

Già dal prefestival, 1, 2 e 3 agosto, le vibrazioni del R’n’R saranno diffuse in tutta Senigallia, dalla spiaggia al centro, da mattina a sera. I primi a danzare saranno idealmente i granelli di sabbia nel tratto del Mascalzone (lungomare Alighieri), dove tutti i giorni da mezzogiorno alle 18 c’è il Beach-side Record Hop con la staffetta di dj internazionali. Nel tardo pomeriggio, il Record Hop approda anche in centro, allo Street Corner in piazza del Duca (Caffè Bicchia) con un’altra staffetta nutrita di dj fino a tardi. Il Rockin’ Village diffuso tra giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca si aprirà alle 17 e fino alle 01 ci sarà tempo per curiosare tra gli stand di 80 espositori selezionati per il Vintage Market, alla ricerca di memorabilia da collezione e sorprese Vintage. Dal 5 agosto, si aggiungerà anche lo spazio di piazza Garibaldi. Tra le novità quest’anno c’è il Vintage Hair and Beauty, capelli e trucco in stile per donne di ogni età. Si confermano invece i punti ristoro Food and beverage con proposte di qualità e il Free Boot Sale di domenica 12 agosto, un garage sale en plein air dove chiunque (previa iscrizione) può portare le proprie cose da vendere. Dal 4 agosto sarà inoltre attivo il Park di auto americane pre 1969 in piazza Simoncelli, incredibili gioielli a quattro ruote che sabato 11 agosto alle 16.30 sfileranno nella American Classic Car Cruise. Tra le iniziative pensate dal Summer Jamboree per immergersi nella cultura dell’America anni ’40 e 50, venerdì 3 agosto c’è anche la Walk In TATTOO Tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento, alla Rotonda a mare dalle 16 alle 02, con tanti artisti della tatoo art e ospite speciale, Gippi Rondinella. Per l’occasione, ci sarà anche la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale, una collezione privata di tavole originali. Dal 4 agosto, la mattinata degli appassionati di R’n’R si arricchirà di una possibilità in più: parte il Dance Camp. Le lezioni saranno condotte da 20 tra i migliori ballerini della scena swing internazionale, professionisti da cui imparare moltissimo fino all’11 agosto. Per chi vuole assaggiare qualche ballo swing prima di iscriversi, c’è la lezione di ballo gratuita ai Giardini della Rocca, tutti i giorni dalle 18 alle 19. Uno spettacolo da ammirare ogni giorno o in cui buttarsi lasciandosi coinvolgere. Per ammirare alcuni dei fantastici docenti in azione, ci sono anche i Dance Show del 4 e 5 agosto, rispettivamente al Foro e in piazza Garibaldi. Tra le occasioni di social dance c’è anche la gara di ballo a squadre, il 10 agosto. Dal 4 agosto, anche la Rotonda a Mare si aprirà alle danze, ospitando i dopofestival dalle 01 alle 04 del mattino, tutte le notti a eccezione di 8 e 10 agosto, occasioni nelle quali la festa notturna si sposterà in spiaggia per il party hawaiian all’Acquapazza e al Mamamia. Il Burlesque show del 10 agosto torna infatti al Mamamia, accogliendo una serata “off”, dal sapore un po’ “clandestino” con uno swing party d’eccezione. Protagoniste del Burlesque Show 2018 saranno Mara De Nudée (FR), The Bee’s Knees (UK) e Ulrike Storch (DE), affiancate da una orchestra swing d’eccezione: i Chicago Stompers (ITA). Si tratta dell’orchestra “hot jazz” più giovane d’Italia e l’unica specializzata nel repertorio delle orchestre americane e europee degli anni ’20 e ’30. Tra le attività in programma, c’è anche il laboratorio riservato a bambini e genitori “Le buone vibrazioni della musica” a cura della Lega del Filo d’Oro, previsto il 7 e il 9 agosto.

La sera, spazio alla musica dal vivo e ai grandi protagonisti della scena R’n’R mondiale. Scelte musicali indicative dell’anima del Festival, da 19 edizioni attento a portare sia i testimoni viventi del R’n’R USA, sia gli astri nascenti della scena mondiale, grazie ai quali questa magnifica storia continua. A cominciare dalla Surf City Allstars featuring David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) che l’8 agosto porteranno tutta l’energia e l’entusiasmo della grande storia del R’n’R in esclusiva europea al Big Hawaiian Party on the Beach, la festa in spiaggia più attesa dell’estate. Ad arricchirla ci saranno anche The Jolly Rockers feat Greg e Max Paiella. Tante le esclusive tra cui quella di Brian Hyland (USA), un pezzo di storia del R’n’R in scena il 7 agosto (ve la ricordate “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini”?). Altro tassello di storia R’n’R è rappresentato da Graham Fenton (UK), cantante che negli anni Ottanta con i Matchbox e la hit “Rockabilly Rebel” contribuì a riportare in auge il R’nR’ in mezzo a tanta new wave. Suonerà lunedì 6 agosto al Foro. Dagli Stati Uniti arrivano Johnny Falstaff mito dell’Honky-Tonk per la prima volta in Italia e Mitch Woods (inserito nella National Blues Hall of Fame), due fantastici musicisti che, insieme ai giovanissimi e già affermati Cat Lee King and His Cocks (DE) e ai divertenti globe trotter del rock The Rhum Runners (FRA), faranno partire alla grande la macchina del Summer Jamboree in prefestival dall’1 al 3 agosto. Il palco centrale del Festival, quello al Foro annonario, si accenderà il 4 agosto con la potente vocalist Laura B (UK) e una band considerata la più interessante tra le nuove leve europee, The Country Side of Harmonica Sam (SWE), con un suono più americano degli americani. Quest’ultima band è molto apprezzata da un leggendario Honky-Tonk man Dale Watson (USA), emblema e punto di riferimento per la musica delle radici che sarà ospite a Senigallia il 5 agosto. La prima domenica di Festival, domenica 5 agosto, porterà anche i colori del Gospel con The Golden Voices of Gospel, in piazza Garibaldi e il debutto in prima assoluta di una nuova formazione italiana con musicisti esplosivi, gli Offbeat al Kraken Stage. Tutte le sfumature del R’n’R saranno dispiegate sulla tavolozza del Summer Jamboree: Hillbilly bop e Early Country con Roy Kay Trio, Boogie e Swing con Ray Collins’ Hot Club (DE), jumpin’ hot Rhythm & Blues con The Revolutionaires, Old Timey Hillbilly, alternative Country con gli australiani The Rechords, ritmi afrocubani e rock, rumba, mambo, calypso, exotica con Virginia Brown and The Shameless, Bluegrass con Ruben Matt and The Truffle Valley Boys. Spettacolo nello spettacolo con i wild&classy Bamboozle che alla musica aggiungono le evoluzioni al contrabbasso di Serena Sykes o con The Mangraves, gli uomini mascherati ed elegantissimi del R’n’R. Si potrà ballare e scatenarsi con The Starjays, The Satellites, The Same Old Shoes, Celine Lee, Million Euro Quartet, Pete and the Shine Brights, Rudy Valentino e i Baleras, The Western Spaghetti, The Lucky Lucianos. Immancabili gli affezionati amici del Festival, Greg e Max Paiella, con i compagni di avventura R’n’R come The Jolly Rockers, The Rockin’ Revenge, The Rabbits. Impegnate come backing’ band a garanzia di un ritmo e una pulsazione R’n’R ineccepibile anche quest’anno ci sono Don Diego Trio e la house band del Festival Good Fellas. Per ripercorrere in una sola notte un po’ dell’emozione dell’intero programma, sabato 11 agosto c’è l’appuntamento imprescindibile e atteso del Rock’n’Roll Revue con i 22 elementi della Abbey Town Jump Orchestra e una staffetta di grandi solisti pronti a interpretare i classici del R’n’R al Foro, mentre a seguire alla Rotonda a Mare c’è la Dj Parade con tutti o quasi i professionisti del record hop intervenuti in questa edizione.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Infopoint & ticket

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official