Sisma, annunciate dalla Regione Marche nuove indennità per lavoratori dipendenti Previste anche per il 2018 circa 1000 richieste. L'assessore Bravi: "Grazie alle sollecitazioni al Governo da parte della Regione"

62 Letture

Da lunedì 30 luglio i lavoratori dipendenti che non possono prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito degli eventi sismici del 2016 e quelli di gennaio 2017, potranno presentare una o più istanze di indennità per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.