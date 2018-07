Rudy Grayzell sta male, al Summer Jamboree di Senigallia arriva Graham Fenton Cambia in extremis la line-up dell'edizione 2018

Novità nella line up del Summer Jamboree 2018. Problemi di salute sopraggiunti in questi giorni impediscono purtroppo a Rudy “Tutti” Grayzell di partecipare al XIX Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, come previsto il 6 agosto, sul main stage al Foro di Senigallia (Marche – AN).

Facendogli i migliori auguri di guarigione e sperando di poterlo avere ospite nella prossima edizione, tutta la crew del Summer Jamboree si prepara ad accogliere dunque una nuova stella del R’n’R nella fenomenale line up di quest’anno: Graham Fenton (UK). Curiosamente entrambi, Fenton e Grayzell, anche se in modi e tempi diversi hanno avuto a che fare con il meglio della Rock’n’Roll Hall of Fame.

Con la storica band dei Matchbox, Graham Fenton è stato in tour con Carl Perkins e Bo Diddley. Ha lavorato tra gli altri con Bill Haley, Sonny Burgess, Charlie Rich, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Charlie Gracie, Wanda Jackson, Johnny Cash, Brenda Lee. Ha avuto l’onore di dirigere la band originale del 1957 del suo eroe – l’unico e inimitabile Gene Vincent – The Blue Caps. Non dimenticando poi il successo come cantante con la sua band “Matchbox”, appunto, negli anni ’80 in tutto il mondo. Vincitore del golden disc award per la sua hit record ‘Rockabilly Rebel’, ha sempre vissuto all’insegna del Rock’n’Roll. Da bambino è cresciuto ascoltando Elvis Presley, Buddy Holly e Bill Haley e come musicista non ha mai smesso di ripercorrere i passi delle leggende degli anni ’50 e degli eroi della radio, contribuendo a mantenere vivi il cuore e l’anima del Rock’n’Roll.

Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano è pronto ad attraversare il cielo estivo di Senigallia (Marche – AN). Il fenomeno sarà visibile per ben 12 giorni, dall’1 al 12 agosto (1/3 agosto prefestival).

