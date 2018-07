Bullismo e cyberbullismo, la prima commissione approva la legge all’unanimita’ Tra le prime in Italia, la norma investe su formazione, prevenzione e sensibilizzazione

174 Letture Politica

Una politica condivisa, un lavoro in rete, norme chiare ma flessibili, perché trattano fenomeni in continua evoluzione. Sono alcuni dei fondamenti della proposta di legge “Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexiting e della cyberpedofilia”, approvata oggi dalla Prima commissione affari istituzionali-istruzione, presieduta da Francesco Giacinti (Pd).