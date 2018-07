La Regione Marche assegna 870mila euro per interventi di promozione sportiva Numerosi i campi di investimento con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini

Le Marche continuano ad investire nello sport per le sue grandi potenzialità legate soprattutto al concetto di benessere: 870 mila euro sono le risorse che la Giunta, riunita questa mattina, ha stabilito di assegnare per l’attuazione del programma annuale degli interventi di promozione sportiva per il 2018.