Peppe Servillo e altri big della musica italiana omaggiano a Senigallia Lucio Battisti Il 28 luglio secondo appuntamento del Filanda Festival con un concerto

Con “Pensieri e Parole”, nella raffinata e scenografica cornice di piazza Garibaldi, Senigallia è pronta a ospitare una indimenticabile serata di emozioni per omaggiare l’autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana: Lucio Battisti. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “Filanda Festival”, che si terrà sabato 28 luglio, alle ore 21,15.



L’ex leader degli Avion Travel Peppe Servillo e cinque eccezionali musicisti jazz come Javier Girotto al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Furio Di Castri al contrabbasso, Rita Marcotulli al pianoforte e Mattia Barbieri alla batteria, faranno riecheggiare le note e la poesia di brani senza tempo, da “Il mio canto libero” a “.. e penso a te”, entrate di diritto a far parte del prezioso patrimonio della canzone italiana.

Uno spettacolo di grande rilievo e certamente da non perdere per riscoprire e rivivere le grandi emozioni che Battisti, artista popolare quanto sofisticato, ha saputo regalare a intere generazioni, anche grazie alla feconda collaborazione di altrettanto prestigiosi parolieri come Mogol e Pasquale Panella.

La rassegna “Filanda Festival” è promossa dal Comune di Senigallia in collaborazione con Amat, MiBAC e Regione Marche, e con il prezioso sostegno dell’azienda Fiorini Packaging.

Prezzo del biglietto: Settore A 25 euro; Settore B 15 euro. Coloro che sono titolari di un abbonamento alla stagione teatrale 2018-2019 della Fenice di Senigallia avranno diritto a uno sconto di 3 euro. I biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.it), alla biglietteria del teatro La Fenice (venerdì e sabato dalle ore 18 alle ore 20,30), o direttamente in piazza Garibaldi il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 19.

Per maggiori informazioni: è possibile chiamare i numeri 0717930842, negli orari di apertura del botteghino, e 3351776042, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure consultare il sito www.feelsenigallia.it.