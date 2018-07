Regione Marche, a Smau le start-up più innovative del territorio Aziende del territorio con progetto di trasformazione digitale al proprio interno potranno candidarsi al Premio Innovazione

Si è tenuta venerdì 20 luglio, nella cornice di Palazzo Raffaello ad Ancona la conferenza stampa congiunta di Regione Marche, Camera di Commercio di Ancona e Smau per annunciare l’apertura di due call che costituiscono due opportunità importanti di crescita e di promozione ad un pubblico internazionale per due attori importantissimi per l’ecosistema economico marchigiano: le startup che rappresentano i nuovi fornitori delle imprese, in grado di soddisfare con rapidità i loro bisogni di innovazione e le imprese del territorio che hanno avviato un percorso di trasformazione digitale e di innovazione.