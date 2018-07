Campionato italiano beach volley, 4^ tappa: argento per il senigalliese Matteo Cecchini Piazza d'onore a Cervia per l'atleta in coppia col veneto Dal Molin

Il senigalliese Matteo Cecchini ha conquistato la medaglia d’argento alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley che si è disputata sulle sabbie del Fantini Club di Cervia sabato 21 e domenica 22 luglio.

Dopo una combattutissima semifinale contro la coppia favorita formata dal milanese Andrea Abbiati e dal trentino Tiziano Andreatta, Cecchini, in coppia con il veneto Dal Molin si è trovato ad affrontare in finale i romani Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi.

L’argento è arrivato dopo una finale equilibrata e combattuta punto a punto in un campo centrale “sold out”’ che si è conclusa con il punteggio di 2-1 (17-21, 21-19, 15-13).

Nel primo set della finale, dopo il testa a testa iniziale (5-6), Cecchini-Dal Molin si staccano sul 7-9 e poi sull’8-11, aumentando il proprio vantaggio fino al 10-15. Manni-Bonifazi provano a rientrare dal 15-19 al 17-19, ma un errore in battuta chiude di fatto il parziale (17-21). Il secondo set è invece equilibratissimo: l’unico tentativo di fuga di Cecchini-Dal Molin arriva sul 10-8, subito annullato per il 12-12. Solo sul 18-18 arriva il break decisivo firmato da Fabrizio Manni, che poi trasforma anche il secondo set point (21-19). Anche il tie break è tutto sul filo della tensione: prova Dal Molin a firmare il block out del 3-5, ma rientrano subito Manni-Bonifazi e il punto a punto continua (7-8, 10-10). Solo in volata arriva lo spunto decisivo della coppia testa di serie numero 4, che sul 14-13 si aggiudica il successo di tappa grazie a un’invasione avversaria a rete.

Si tratta del secondo podio stagionale per la coppia Cecchini- Dal Molin che si era già aggiudicata un bronzo nella seconda tappa del Campionato Italiano di Bibione, preceduta da un quarto posto alla tappa di Vieste (dovuto ad una partita non disputata a causa del ritiro per infortunio da parte di Dal Molin) e seguita da un quinto posto alla tappa di Milano.

I due atleti disputeranno la quinta tappa del Campionato Italiano il 4-5 agosto a Casal Velino, ultima tappa prima della Coppa Italia a Caorle e la Finale Scudetto di Catania che si terrà nelle ultime due settimane di agosto.